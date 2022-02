Zidane e Guardiola contra o Real Madrid? Teve isso em LaLiga

Real Madrid e Rayo Vallecano se enfrentaram neste sábado (26) pela La Liga, e se a vitória por 1x0 do Real com gol de Benzema não garantiu nenhum atrativo especial para o duelo, duas figuras se destacaram - Zidane e Guardiola.

Mas antes de achar que estamos tratando de mais um confronto entre os dois treinadores históricos de Real e Barça, saiba que estamos falando dos atletas do Rayo Vallecano.

Luca Zidane, filho do ex-craque francês é goleiro da equipe espanhola. Aos 23 anos, o arqueiro acumula passagens pelos times B e A do Real Madrid, Racing Santander e pelo Rayo, onde atuou seis vezes na atual temporada, com seis gols sofridos.

A outra estrela do dia é Sergi Guardiola, atacante espanhol também do Rayo, que diferente do que o nome possa indicar, não tem nenhum grau de parentesco com o atual treinador do Manchester City.

Com 30 anos de idade, o atacante com nome de treinador lendário já rodou bastante, com destaque para sua passagem pelo Valladolid, time que pertence a Ronaldo Fenômeno, onde disputou 81 partidas e marcou 12 gols.

Em uma atuação discreta contra a dupla, o Real venceu por 1x0 e chegou a 60 pontos, que o garantem a liderança isolada da La Liga, que está em sua 26 rodada. O time merengue se prepara para o jogo de volta contra o PSG, pelas oitavas da Champions, após a derrota por 1x0 na ida.