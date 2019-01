“Zerado da catapora”, Manoel mostra motivação por acerto com o Corinthians

Zagueiro desembarcou em São Paulo para realizar exames e disse que precisará de uma semana para entrar em forma

O zagueiro Manoel desembarcou na tarde desta terça-feira (15) no Aeroporto Internacional de Guarulhos para realizar alguns exames médicos e assinar contrato de um ano com o Corinthians. Mesmo sem o anúncio oficial, o jogador já falou como jogador do clube e disse estar totalmente recuperado de uma catapora.

“É uma nova fase da minha vida, uma oportunidade que apareceu para mim e fiquei muito feliz com o convite do Corinthians. Estou muito motivado para fazer o meu melhor, não vejo a hora de treinar com meus companheiros, poder treinar e vestir a camisa do Corinthians que é muito pesada”, afirmou.

“Agora estou bem já. Fiquei uma semana parado, sem treinar, creio que em uma semana consigo ficar bem fisicamente” completou.



(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro/Divulgação)

Manoel será emprestado pelo Cruzeiro, que arcará com 30% do salário dele. O defensor negou que tenha pedido auxílio-moradia ao Timão e revelou ter se informado sobre o técnico Fábio Carille.

“O Renato Chaves, que foi revelado no Corinthians, trabalhou comigo no Atlhetico. Quando ele ficou sabendo da notícia, ele conversou comigo e falou que vou crescer muito como profissional. Disse que ele (Carille) cobra bastante e treina muito. Importante é que estou motivado, faz tempo que não me sinto assim, alegre para poder trabalhar”, declarou.

Além de Manoel, o Corinthians conta com outros quatro zagueiros no elenco: Henrique, Léo Santos, Marllon e Pedro Henrique.