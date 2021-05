Zé Roberto revela torcida pelo City na Champions e avalia Gabriel Jesus: “precisa de mais gols”

De Bruyne melhor desta Champions até aqui, Neymar abaixo do apresentado no último ano e muito mais nesta entrevista exclusiva

Nome histórico do Bayern de Munique, membro do elenco campeão do Real Madrid em 1998 e vice-campeão pelo Leverkusen em 2002, Zé Roberto está animado com o mata-mata desta edição da Champions League. O único lamento foi a eliminação do seu Bayern para o PSG, ainda nas quartas de final. Mas quem pensa que a torcida do também ídolo palmeirense está direcionada ao Real Madrid, onde jogou em meado dos anos 90, o ex-jogador surpreendeu ao revelar preferência pelo Manchester City em entrevista para a Goal Brasil.

“Na Champions eu sempre entro torcendo para a equipe do meu coração, a nível de Europa: Bayern de Munique (...) A minha torcida ficou, nessa saída do Bayern de Munique, com o City, pela forma que joga, e também pela minha amizade pelo Gabriel Jesus. Eu torço muito pra ele”, disse o ex-jogador, que vê a partida longe de estar definida apesar a vitória por 2 a 1 dos ingleses no duelo de ida realizado na França.

Durante a conversa – que você pode acompanhar por completo também em nossas redes sociais – Zé também deu a sua opinião sobre o que tem faltado para Gabriel Jesus deslanchar de vez no ataque do Manchester City, diz que vê Kevin De Bruyne como o melhor jogador do campeonato até aqui e ainda considera Neymar abaixo de suas capacidades nesta edição de Champions League. Confira abaixo!

Entre Manchester City e PSG, quem avança para a final?

“Acho que essa aí está bem em aberto. Claro que o resultado do primeiro jogo, 2 a 1 para o City, é um resultado que favorece muito nesse segundo confronto. Mas como é que a gente vai falar que o Paris Saint-Germain não tem condições de virar esse placar ou reverter este placar, com um ataque que, pra mim, é o melhor ataque do mundo (Neymar e Mbappé)? Eu estou torcendo para o City mas eu acho que o Paris pode surpreender”.

Quem é o melhor jogador desta Champions até o momento?

“Eu gosto muito da regularidade do De Bruyne (...) É difícil você ter um jogador que tem uma mudança tática constante num time e que mantem a mesma regularidade (...) Esse cara é um monstro”.

E o melhor jogador brasileiro desta Champions League?

“De repente sabe quem eu vou apontar, que pra mim é uma surpresa por ter feito grandes jogos e por ter feito gol? Eu ficaria com o Vinícius Júnior”.

E o Neymar?

“Nessa temporada ele tem oscilado um pouco, feito grandes jogos, boas partidas e tem outras em que ele passa um pouco despercebido. Ele ainda está, nesta Champions, em um nível um pouco abaixo do que na temporada passada. Mas o Neymar é um jogador imprevisível, né? (...) Eu acho que ele ainda não atingiu o alto nível dele, de ser um jogador fora de série, extraclasse, ele ainda não atingiu. Mas ele está sendo regular. E de estar regular, pode aumentar este nível no próximo jogo. Ele pode ser um jogador decisivo neste próximo jogo. E se isso acontecer, com certeza ele vai chegar com nível técnico e um nível de confiança maior para uma possível final”.

O que falta para o Gabriel Jesus deslanchar de vez, como titular no ataque, pelo Manchester City?

“O Guardiola é um treinador que sempre gosta de fazer experimentos dentro da equipe dele, por ele ter muitos jogadores de qualidade, e o Gabriel Jesus acaba perdendo um pouco de sequência. E ele é um jogador que precisa ter sequência. Atacante precisa ter sequência de jogos, e você perdendo a sequência você automaticamente perde a sua confiança. O jogador que não tem confiança, ele às vezes passa a não render. E este rendimento é o que está faltando para que o Gabriel Jesus possa fazer mais gols dentro do time do Pep Guardiola. Acho que falta mais números de gols para o Gabriel Jesus. Então eu não sei se o sistema que o Guardiola tem usado dentro do City é o sistema adequado para o Gabriel Jesus”.

“Eu acho que uma coisa muito importante, se tratando do Gabriel Jesus, é saber como vai ser a temporada dele e ele saber como vai ser a próxima temporada dele. Por quê? Porque ano que vem é ano de Copa do Mundo. E se a temporada dele, se tratando de Copa do Mundo e seleção brasileira, não for melhor do que dessa aqui, eu acredito que o Gabriel possa passar a ter problema. Então é terminar essa temporada bem, sendo aproveitado ou não, mas motivado e buscando o espaço dele, e quando terminar a temporada repensar na próxima. Porque a próxima temporada com certeza vai ser uma temporada muito importante pra ele na questão de seleção brasileira e Copa do Mundo”.