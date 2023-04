Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), pela terceira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar na internet

O Botafogo visita o Ypiranga na noite desta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Colosso da Lagoa, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming. A narração do jogo é de Clayton Carvalho e os comentários são de Pedro Moreno. Anna Flávia Nunes faz a reportagem em campo.

Campeão da Taça Rio, o Botafogo volta as atenções para a Copa do Brasil. Na primeira fase, empatou com o Sergipe em 1 a 1, enquanto na fase seguinte goleou o Brasiliense por 7 a 1. A principal novidade da equipe será a presença do atacante Junior Santos.

Do outro lado, o Ypiranga foi derrotado para a Chapecoense por 1 a 0 na estreia da Série B, e agora busca a recuperação na Copa do Brasil. Na primeira fase, empatou com o São Francisco em 1 a 1, enquanto na rodada seguinte eliminou o RB Bragantino por 3 a 1.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas (Lucas Fernandes) e Eduardo; Gustavo Sauer, Víctor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro.

Ypiranga: Caique; Ivan, Windson, Ronald, Islan e Patric Calmon; Lorran, João Pedro, Mossoró e Clayton; Bruno Baio. Técnico: Luizinho Vieira.

Desfalques

Botafogo

Hugo, Kayque, Gatito Fernández e Patrick de Paula seguem no departamento médico.

Ypiranga

Sem desfalques confirmados.

