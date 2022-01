Ruby Mace: A promessa inglesa que se inspira em CR7 e Alex Greenwood

Com apenas 18 anos e uma grande idolatria por Cristiano Ronaldo e Alex Greenwood, Ruby Mace é uma forte promessa do futebol inglês feminino.

A zagueira começou sua carreira de destaque logo aos quatro anos de idade, jogando durante um ano pelo West Ham. Após essa curta passagem, foi ao Arsenal, onde ficou durante 11 anos de sua vida, aprimorando a habilidade que já mostrava desde de tão nova. A atleta se destaca claramente pela ótima habilidade técnica e o bom uso dos dois pés. Hoje, a defensora atua pelo Manchester City, pelo qual assinou seu primeiro contrato profissional.

Mace contou à GOAL que, para aprimorar o uso dos dois pés, fazia alguns exercícios requeridos no treino, enquanto atuava pelos Gunners: "Às vezes eu tinha treinamentos em que você tinha que usar uma meia de cor diferente em seu pé [mais fraco]. No final, durante cerca de 20 minutos, eles faziam uma partida e você só podia usar esse pé. Se você usasse o outro, então a equipe sofria uma penalidade".

Além do uso dos dois pés, como citado, a jovem acabou se aprimorando em várias posições, como comenta: "Quando fui para o Arsenal, joguei em todos os lugares, em cada posição, uma posição diferente a cada jogo. Eu era ponta em um jogo, depois era lateral-esquerda, e então cresci jogando no meio-campo e como zagueira".

Se firmando como defensora, Mace atuou por alguns meses no Birmingham, também da Inglaterra, antes de se juntar ao City. "Eu poderia ter ido para o Birmingham e talvez não estivesse no nível necessário para então me mudar para o Man City. Eu poderia ter tido que ir para a Championship (Segunda Divisão). Pensei comigo mesma: 'Se eu continuar trabalhando duro, então eu posso ser capaz desta grande mudança'. Sinto que isso realmente determinou minha escolha no futuro", relata Mace, sobre ter escolhido ir ao Blues de Manchester, mesmo com o peso que a transferência traria.

Ruby Mace assinou com o City pelas próximas 3 temporadas! ✍



Bem-vinda ao City! 💙



🔵 #MCFCPortugues | https://t.co/JIQNttxQCn pic.twitter.com/ZOnaGUMS4t — Manchester City (@ManCityPT) June 11, 2021

Aos 17 anos, a escolha a ser tomada pela jogadora afetaria fortemente em sua relação com a família, já que seus pais eram bem próximos a ela. "Quando eu era mais jovem, costumava ter este treinador individual que realmente me ajudou a progredir através do centro de talentos regional. Ele sempre costumava falar comigo sobre [Cristiano] Ronaldo porque ele teve uma infância difícil, com sua família e outras coisas, e teve que trabalhar pelo que tinha", cita a jovem, que comenta sobre o fato de Cristiano Ronaldo também ter passado dificuldades quando novo, para realizar toda mudança que o levou a ser o jogador de hoje.

"Quando eu era mais jovem, costumava apenas idolatrá-lo (Cristiano) porque me sinto como ele, Ronaldo teve uma jornada muito mais difícil do que eu, mas a minha ainda assim foi difícil com a família e assim por diante".

Como citado, Mace tem a atleta Alex Greenwood como grande inspiração, assim como CR7, e hoje as duas jogadoras atuam lado a lado no Manchester City. A jovem relatou também que Greenwood a ajuda nos treinos, sempre dando atenção e a auxiliando no necessário: "Sinto que estar perto dela faz com que meu jogo se desenvolva de uma maneira melhor".

Toda garra e empenho de Mace podem, e bem possivelmente, a levarão ao sucesso e conquistas pelo City ao lado de Greenwood e as outras colegas de equipe.