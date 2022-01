Matheus Nascimento: o jovem 'Cavani brasileiro' cobiçado pelo Real Madrid

Difícil não pensar que o futebol está mudando.

Times que se acostumaram a jogar a segunda divisão lutando no mata-mata da Champions League e da Libertadores, enquanto clubes tradicionais sofrem para pagar as contas.

Alguns tentam montar times baratos e competitivos, enquanto outros sonham com uma venda para um investidor de fora – caso do time carioca, comprado recentemente pelo executivo John Textor, também dono do Crystal Palace.

Só que antes de qualquer investidor injetar dinheiro em General Severiano, o Botafogo já sabia qual era o seu futuro. E ele atende pelo nome de Matheus Nascimento.

O Glorioso é um dos clubes mais tradicionais do Brasil e tem uma galeria de ídolos com lendas como Garrincha, Nilton Santos e Jairzinho, mas não conquista um título nacional desde 1995, foi rebaixado três vezes no século e acumula mais de R$ 1 bilhão em dívidas. Cenário pouco propício para lançar jovens das categorias de base.

Mas Matheus Nascimento, nascido em 2004, carrega uma missão importante: reerguer o Botafogo.

Cotado como uma joia dentro do clube, com seus cabelos longos e boa estatura, Matheus recebeu, logo quando surgiu, o apelido de “Cavani brasileiro”. Não à toa, o uruguaio é um de seus grandes ídolos – e o Botafogo até tentou promover um encontro entre os dois durante a Copa América. Mas as semelhanças não param por aí.

Matheus Nascimento se destaca pela movimentação. Jogando como centroavante, sabe usar o corpo como poucos de sua idade, abrindo espaços para finalizar. A técnica e a frieza na frente do goleiro impressionam, mas o garoto chama a atenção mesmo pelo repertório, saindo da área e criando jogadas de perigo.

Veja algum vídeo e você também vai se impressionar: dribles secos e de corpo, passes de trivela e de três dedos. Sempre objetivo, sem firulas, para ganhar do marcador ou posicionar melhor o corpo para finalizar. Sabe quando sair da área e encontra passes dignos de um camisa 10, mas também quando precisa só de um toque para gerar perigo.

Nascido no Rio de Janeiro, Matheus Nascimento foi descoberto em 2015 numa escolinha de futebol do Botafogo em Niterói, uma das cidades mais ricas do país. O plano da família nem era que Matheus se tornasse jogador de futebol: o garoto só queria se divertir. O talento, porém, falou mais alto.

Levado para o CT da base do Botafogo, não demorou para que o clube notasse ter uma joia em suas mãos. Mas também um garoto tranquilo e consciente.

"Ele é um menino muito calmo, bem caseiro. Conversamos muito com ele e ele lida muito bem com tudo isso que vem acontecendo,” explicou a mãe do jogador, Katyane, em entrevista concedida à UOL em 2019. “É um menino bem consciente. Gosta de jogar futebol e de games.”

Em pouco tempo, Matheus Nascimento começou a chamar a atenção. Convocado com frequência para as divisões de base da seleção brasileira, logo surgiram as sondagens da Europa e a pressão dos empresários.

Foi quando o Botafogo elaborou um plano de carreira para o garoto. O clube admite que Matheus é o seu grande ativo, sua possibilidade de fazer dinheiro e de se reerguer. Com calma, paciência e sem queimar etapas.

“O Botafogo enxerga o Matheus Nascimento como um expoente. É um menino que vem se destacando no clube, sendo titular e artilheiro da seleção brasileira,” elogiou Tiano Gomes, gerente geral das categorias de base do clube, para a UOL. “É um atleta de alto potencial, mas que tem um longo caminho a trilhar. Precisamos ter tranquilidade, obedecendo a maturação natural do atleta.”

Esse processo de maturação levou o atacante a estrear no time profissional com apenas 16 anos, em setembro de 2020, contra o Corinthians, pelo Brasileirão. Dez minutos, mas que significavam o início de uma nova era para o clube.

Dividindo o tempo entre o sub-17 e o profissional, Matheus se tornou titular no final da temporada, com o Botafogo já rebaixado, em um time de jovens enquanto o Glorioso preparava a equipe que disputaria a segunda divisão em 2021. Chamou a atenção pela técnica e fez bons jogos, mesmo jogando no pior time do campeonato.

Para muitos, esse período de estágio já seria o suficiente para exigir a titularidade no ano seguinte. Mas o Botafogo segue paciente, elaborando um plano diferenciado para seu maior ativo.

Matheus Nascimento joga no sub-20, mas faz um programa de treinamentos especial com o time profissional para ganhar massa muscular. No total, fez apenas três jogos pela Série B durante toda a temporada. E com o técnico Enderson Moreira, então, mal foi utilizado.

Mas o clube já admite que 2022 finalmente será o ano para o atacante se integrar de vez ao time profissional.

“O Enderson adora o atleta, o acha acima da média. Discutimos muito qual era o momento dele ser cedido ao sub-20 e dele ficar no profissional.” contou o diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland ao GE, em dezembro de 2021. “Evitamos tirá-lo das convocações da seleção brasileira. A gente tratou esse ano como uma transição.”

A cautela do Glorioso também explica o clube ter recusado uma proposta de 23 milhões de euros por Matheus, em maio de 2021. Mesmo com dificuldades financeiras – antes de se tornar clube-empresa e ser comprado por Textor -, a equipe espera muito mais de sua principal promessa, cuja multa rescisória é de 50 milhões de euros.

Esse é o foco. Ter no garoto um protagonista dentro de campo, enquanto prepara uma grande venda que sirva para reestruturar o clube, pagar dívidas e montar uma equipe mais competitiva e organizada.