Julio Enciso: a joia paraguaia que atrai interesse do futebol europeu

Todo fã de futebol sonha em conhecer o seu grande ídolo, independentemente da idade. E o paraguaio Julio Enciso foi um passo além.

O atacante do Libertad tinha apenas seis anos de idade enquanto via, admirado, o paraguaio Óscar Cardozo levando seu país até as quartas de final na Copa do Mundo de 2010 – onde a equipe sul-americana acabou sendo eliminada para a Espanha, que terminaria aquele Mundial levantando o troféu.

Atualmente com 17 anos, Enciso não apenas faz dupla de ataque com Cardozo no Libertad como conviveu ao lado do ídolo, 21 anos mais velho, na seleção paraguaia principal nos duelos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

“Um dia eu sonhei e hoje eu estou, graças a Deus, vivendo este sonho de estar ao lado do meu ídolo, o grande mago”, Enciso escreveu em seu Twitter. A mensagem veio acompanhada de duas fotos: na primeira ele estava ao lado de Cardozo com a camisa do Libertad, a vestimenta era a do selecionado nacional em meio aos treinamentos.

A ascensão de Enciso foi rápida até se transformar em uma das maiores joias no futebol de seu país. O atacante cresceu, morando junto dos pais e avós, em uma modesta casa na cidade de Caaguazú antes de atrair a atenção do Libertad para se mudar para Assunção, capital do país.

“Eu lembro muito bem, nós o vimos em um dia 30 de maio de 2016. Ele tinha apenas 12 anos quando nós o contratamos”, relembra o olheiro Nelson Zacarias, em entrevista ao Cronica. “Ele é um showman, possui um talento incrível”.

“Sua mãe era empregada doméstica e seu pai um vendedor de rua. O Libertad deu um trabalho para o pai, além de salários para a mãe, para que viessem para Assunção ao lado do filho, que já foi campeão pelo clube alvinegro”.

Enciso causou impacto rápido nas categorias de base: “Eu jogava no meio-campo”, explica a joia. “Viram que eu estava ali e repararam que eu gostava de avançar, foi assim que me colocaram no ataque”, relembra Enciso em entrevista ao La Nación.

“Eu marquei 33 gols jogando como meio-campista no sub-14”, se vangloria.

Depois de dois anos no Libertad, o garoto já chamava atenção de outros gigantes: “Eu lembro que jogamos um torneio no Brasil, contra Boca Juniors, River Plate, Grêmio e outras equipes”, explica ao Última Hora. “E aí eu marquei gols em todos os cinco jogos. Quando o torneio acabou me disseram que os dirigentes de Boca e River estavam interessados em mim”.

Quem também já estava de olho era o técnico do Libertad, Leonel Alvarez, que puxou o garoto das categorias de base para o time principal, mas foi seu sucessor, José Chamot, quem deu ao adolescente sua primeira oportunidade em um jogo pra valer. Era março de 2019 e Enciso havia acabado de completar 15 anos. Logo em uma de suas primeiras jogadas, o garoto entornou a marcação do Deportivo Santani com um drible que fez muitos se lembrarem de Ronaldinho Gaúcho.

De lá pra cá, Enciso não olhou mais para trás. Em 2020 ele tornou-se o atleta mais jovem a fazer um gol na Libertadores neste século, já em 2021 foi convocado para a seleção paraguaia e chamou a atenção por ser o jogador mais novo em toda a disputa da Copa América.

O recém-terminado 2021 foi, de fato, um ano especial para Enciso, que ainda pôde comemorar a conquista do Apertura com o Libertad. O garoto contribuiu diretamente para o título com um total de quatro gols em 13 partidas – o único sabor amargo foi a eliminação na semifinal da Copa Sul-Americana.

Tendo já no futebol uma profissão que o ajudou a comprar a casa própria para seus pais, Enciso começa 2022 jogando ao lado de não apenas uma, mas duas lendas de seu país: Roque Santa Cruz, afinal de contas, deixou o Olimpia para vestir a camisa do Libertad.

Mas se nomes como Óscar Cardozo e Roque já fizeram o caminho de volta após terem sucesso na Europa, a tendência é que em breve Enciso trace sua ida ao Velho Continente. O atacante completa 18 anos em 23 de janeiro e já chama a atenção de clubes do outro lado do oceano e da MLS.

“Existem alguns rumores sobre minha transferência, mas eu não sei de nada”, disse em entrevista ao Ultima Hora. “Se acontecer é ótimo, mas estou muito focado no Libertad e em continuar a trabalhar duro para evoluir”.

Quem sabe um pouco mais sobre o que o futuro reserva para Enciso é seu agente, Pedro Aldave: “Na Inglaterra e na Itália fazem muitas perguntas sobre ele... em pouco ou médio tempo o destino dele será a Europa”, disse à 1080 AM.