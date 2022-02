Yaroslav Rakitskiy, o ucraniano que joga no maior clube da Rússia e pede paz, não guerra

Enquanto o mundo se pergunta sobre a questão Rússia-Ucrânia, o mundo segue em frente. O futebol continental também não para, apesar das dúvidas na final da Liga dos Campeões em São Petersburgo.

Entre os times que disputaram a segunda fase da Liga Europa, um clube russo. O Zenit, maior clube da Rússia, conta com um jogador ucraniano em seu elenco: Yaroslav Rakitskiy.

Zagueiro titular do Zenit na Europa (em campo nos dois jogos contra a Juventus na Liga dos Campeões) estava entre os jogadores que se manifestaram nas redes sociais sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Uma mensagem curta, mas de grande impacto:

"Eu sou ucraniano. Paz, pare a guerra."

No jogo de ida em São Petersburgo, Rakitskiy foi provavelmente o pior em campo: cartão amarelo aos 7 minutos, e grande dificuldade nos três gols dos visitantes, sendo substituído no intervalo. Não está claro se por esta razão Semak, treinador do Zenit, optou por manter o jogador no banco de reservas no confronto da volta, que decretou a eliminação do Zenit contra o Betis, nesta quinta-feira (24).

Três anos atrás, Rakitskiy perdeu seu lugar na seleção ucraniana, depois de assinar com o Zenit. O recrutador sub-21, Rotan, não escondeu a situação que surgiu após assinar com o clube russo:

"Agora será difícil para Yaroslav ser convocado novamente para a seleção, mas acho que ele sabe por que isso acontece".

A última presença de Rakitskiy com a Ucrânia é de fato datada no final de 2018. A escolha de assinar com o Zenit e ser o único ucraniano na equipe de São Petersburgo levou a reações duras até mesmo entre colegas, incluindo o compatriota Artem Fedetsky.

O zagueiro e agora ex-companheiro da seleção de Kiev, julgou a escolha de Rakitskiy:

"Inadmissível. Aconteça o que acontecer, deve-se respeitar seu próprio povo e sua pátria. Não tenho palavras e acredito que será muito difícil para Shevchenko convocá-lo novamente".

Mais artigos abaixo

O próprio Rakitskiy percebeu que não tinha mais esperança de jogar com a Ucrânia e, em 2019, se manisfestou sobre o assunto em seu Instagram:

"Esperava ser convocado para a seleção ucraniana durante todo o ano, mas o futebol se politizou. O medo e não as habilidades futebolísticas são o que move os que estão por trás da seleção da seleção. Foi uma honra para mim defender as cores da Ucrânia, eu os saúdo".

Há apenas cinco jogadores ucranianos na primeira divisão russa: além de Rakitskiy, Denys Kulakov, Ivan Ordets, Dmytro Ivanisenya e Artem Polyarus também jogam no Campeonato Russo. Nenhum deles joga na seleção liderada por Oleksandr Petrakov. Por outro lado, nenhum jogador russo atua no Campeonato Ucraniano.