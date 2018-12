Xavi revela que esperava que saída de Cristiano Ronaldo melhorasse o Real Madrid

Ídolo do Barcelona disse que dificilmente outro atleta conseguirá repetir a alta quantidade de gols marcados por CR7 e Messi

A saída do craque Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus segue sendo assunto na Europa, principalmente na Espanha. Dessa vez, foi o meia Xavi, ídolo do Barcelona, que comentou o assunto e admitiu ter se surpreendido com a queda de rendimento do time merengue após a saída do português.

“Eu pensava que o Real Madrid, sem Cristiano, iria jogar melhor coletivamente. O Ronaldo te dá muitas coisas individuais, por causas dos 50 gols que marca, mas eu acreditava que o Real iria jogador muito bem sem ele. E, de fato, com Lopetegui, teve alguma partida assim, contra a Roma ou CSKA. Mas não lhe deram tempo”, afirmou em entrevista ao jornal Marca.



O atual jogador do Al-Sadd, do Qatar, também disse que dificilmente outro atleta conseguirá repetir a alta quantidade de gols marcados por Cristiano Ronaldo e Messi. Além disso, ele também comentou as diferenças entre Lopetegui e Solari.

"O (Luis) Suárez, por exemplo, acho que é um dos melhores centroavantes da história do Barcelona, mas marca uns 30 gols por temporada, não 50", analisou.

“Eu acho que o Julen quis pedir muito do Real Madrid, coisas que não haviam feito nos últimos 15 ou 20 anos, sem uma ordem absoluta. Julen é muito metódico, de trabalhar os 11 (jogadores) em uma linha, de pressão alta… o Real não se acostumou”, finalizou.