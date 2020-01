Xavi no Barcelona: o que se sabe sobre a chance do ídolo voltar como técnico

Ídolo pode ser o substituto de Ernesto Valverde para a próxima temporada

Ernesto Valverde não vive um momento de prestígio no . Apesar de ter vencido as duas últimas edições de LaLiga, o treinador é apontado como culpado pelas eliminações recentes na e pelo futebol abaixo do esperado apresentado pelo time catalão. E Xavi Hernandez aparece como um possível substituto.

O ex-meio-campista é o atual treinador do Al-Sadd, clube do qual virou jogador quando deixou o Camp Nou em 2015. Ainda que tenha poucos meses na carreira como técnico, a longa relação e identificação com o Barcelona fariam diferença, além de conhecer bem o estilo que marcou a equipe nos últimos 15 anos.

O ponto de virada pode ter sido a eliminação para o Atlético de Madrid na semifinal da Supercopa da , realizada na . O noticiário para um retorno de Xavi à Catalunha se torna mais movimentado.

A REUNIÃO

Óscar Grau e Éric Abidal, dois dos homens-forte do futebol do Barcelona, se reuniram na última sexta-feira (10) com Xavi supostamente para tratar do retorno do ídolo ao clube catalão.

O treinador do Al-Sadd confirmou o encontro, mas evitou falar sobre o teor. "Não posso informar muito. Me encontrei com Abidal, ele é meu amigo, é isso. Estou focado na minha equipe. Respeito os clubes, os jogadores e Valverde. É isso", disse o técnico.

XAVI SONHA COM RETORNO

Em entrevista após vitória por 4 a 1 do Al-Sadd sobre o Al-Rayan, Xavi reafirmou seu foco no clube atual, mas admitiu que voltar ao Camp Nou é um sonho.

"Não posso esconder, é meu sonho. É meu sonho treinar o Barcelona, já disse isso em muitas entrevistas. Todos sabem que sou um torcedor apaixonado, então, sim, é meu sonho, mas estou focado no Al-Sadd.

VALVERDE É BANCADO

Uma troca de comando no Barcelona não deve ocorrer no momento. Segundo a Goal apurou, Valverde deve ficar ao menos até o fim da temporada, ainda existe uma opção de renovar o vínculo por mais um ano.