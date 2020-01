Barcelona ainda não pensa em demitir Valverde

As críticas sobre o trabalho do técnico basco aumentaram após a derrota para o Atlético de Madrid

A derrota de virada por 3 a 2 sofrida contra o , nos últimos minutos da semifinal da Supercopa da , aumentou a pressão sobre o técnico do , Ernesto Valverde.

Apesar de ser um dos líderes de , os insucessos recentes na , aliado ao estilo mais pragmático do time, fazem com que Valverde conviva com críticas constantes ao seu trabalho.

O revés diante do Atleti, na , intensificou esta sensação. Nesta sexta-feira (10), foi noticiado que Eric Abidal, ex-jogador e atual dirigente do Barcelona, tem viagem marcada para se encontrar com Xavi, ídolo barcelonista e atual técnico do Al-Sadd, pra lhe oferecer um cargo no clube.

Entretanto, segundo apurado pela Goal, o Barcelona ainda não cogita a possibilidade de demitir Valverde. O clube catalão tem uma reunião marcada para a próxima segunda-feira (13), mas a situação do treinador não será abordada.

Valverde terá os seis meses restantes de seu contrato para trabalhar, sendo que ainda existe uma opção de renovar o vínculo por mais um ano se for essa a sua vontade.