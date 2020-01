Reunião esquenta chance de Xavi assumir Barcelona na próxima temporada

Com Valverde pressionado, diretoria do Barça pode trazer craque de volta para 2020, agora como treinador

Xavi nunca negou seu desejo de treinar o Barcelona. Tendo a primeira oportunidade de ser técnico no Al-Sadd, do Qatar, o meia não decepcionou: chegou até as semi-finais da Liga dos Campeões Asiáticos, venceu o Campeonato Qatari e classificou a equipe para o Mundial de Clubes de 2019. Agora, com Valverde pressionado no Barça, informações dão que a diretoria do clube teria no ex-jogador o alvo prioritário para a próxima temporada.

Segundo a rádio espanhola RAC1, Óscar Grau e Éric Abidal, dois dos homens-forte do futebol do , teriam se reunido com Xavi para tratar do retorno do ídolo ao clube catalão, desta vez como treinador. As conversas teriam avançados e as duas partes estariam próximas de um acordo.

Essa especulação se dá num momento em que Ernesto Valverde se encontra muito frágil no comando do Barça: depois da derrota nas semi-finais da Supercopa da Espanha diante do Atlético de Madrid, a paciência com o treinador parece ter se esgotado.

As derrotas de virada para e na nos dois últimos anos prejudicaram e muito a opinião pública sobre Valverde, mas, salvo outro fracasso na competição, não parece que o Barcelona tomará uma decisão precipitada: o espanhol provavelmente terminará a temporada.