Xavi já tem time dos sonhos para assumir o Barcelona: filho de Cruyff e Puyol

Xavi segue cotado para assumir o Barça no futuro e já sabe quem quer ao seu lado para brigar por títulos

O futuro de Xavi como técnico muito provavelmente será no Barcelona. O ídolo culé já havia expressado seu desejo - que também é compartilhado pelo clube - e agora mostra que já tem planos para quando assumir a equipe. O treinador revelou que gostaria de contar com seu ex-companheiro Carles Puyol e com o filho de Johan Cruyff para ajudá-lo no Barça.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O clube catalão havia entrado em contato com o ex-camisa 6, que hoje é treinador do Al Sadd, do Qatar, antes de contratar Quique Setién. Porém, Xavi deixou claro que ainda não era o momento certo de assumir o clube.

Mais times

É claro que os problemas internos que tumultuam o Barcelona quase que diariamente também pesaram na decisão, mas isso não deve fazer o campeão mundial em 2006 com a mudar de ideia.

“Estou muito feliz por continuar ganhando experiência como treinador e me desafiando, mas é claro que seria um privilégio para mim treinar o Barça um dia”, destacou em entrevista ao El País.

“Eu gostaria de um time dos sonhos, com Jordi Cruyff, Carles Puyol e alguns jogadores atuais. Gostaria de formar uma equipa com pessoas importantes que conheçam o clube, pessoas em quem confio e que sejam leais a mim”, explicou.

Por enquanto, porém, o Barça terá que se contentar com Setien, que não vive uma grande temporada à frente do clube. Mesmo assim, Xavi admite ter grande respeito por seu colega de profissão, principalmente por seu estilo de jogo. No entanto, ele também ressalta que o “cruyffismo” pouco importa se os resultados não forem positivos.

“Como um culé, desejo a ele o melhor. Eu respeito muito o Quique Setién. Ele tem um estilo muito parecido com o que o Barça precisa, que é o 'cruyffismo', mas outra coisa são os resultados que o acompanham”, ponderou.

Atualmente, é nítido que o Barcelona depende excessivamente de Lionel Messi. Contudo, é possível que o argentino já tenha pendurado as chuteiras quando seu ex-companheiro assumir a equipe.

“Messi precisa do Barça e o Barça precisa de Messi. Eles têm que deixá-lo feliz porque com ele vão ganhar mais títulos. Eu mantenho uma grande amizade com ele e o respeito muito” contou Xavi.

Mais artigos abaixo

“Ele é um animal competitivo, sempre quer vencer e há dez anos é o melhor jogador do mundo. Espero poder encontrar novamente com ele em um nível profissional. Ter o melhor jogador da história em sua equipe significa que você sempre tem um ás para vencer”, completou.

Mas enquanto Xavi não retorna, Messi segue em busca de mais uma Liga dos Campeões com o Barça. Nesta sexta-feira, o seis vezes melhor do mundo entra em campo contra o Bayern de Munique, às 16h (de Brasília), por uma vaga na semifinal da competição.