Rivaldo: "Barcelona não melhorou e é ainda mais dependente de Messi"

Ex-jogador criticou o planejamento do clube catalão para a temporada 2019/20

À véspera do visitar o Santiago Bernabéu para o clássico contra o , o ex-jogador Rivaldo não escondeu a preocupação com a situação do seu ex-clube, agora sob as ordens do técnico Quique Setién.

"Honestamente e depois dos últimos jogos do Barcelona, não tenho visto nenhuma melhoria desde que deixaram o Valverde e trouxeram o Setién. A equipe pode jogar muito melhor, porque tem grandes jogadores", disse o brasileiro.

"É que agora, a equipa está cada vez mais dependente do talento de Lionel Messi e nota-se. Porque os rivais concentram-se mais em para-lo e quando o conseguem, a equipe ressente-se e não se consegue impor", completou.

O brasileiro ainda criticou o planejamento do clube no início da temporada.

"Na minha opinião, tudo vem de uma má planificação do clube, que se agravou mais ainda em janeiro, com a saída de alguns jogadores", concluiu.

O segundo Real Madrid x Barcelona de 2019-2020 acontece neste domingo (1), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O Barça tem a vantagem de dois pontos sobre o Real, com 13 jogos restantes. A distância entre entre eles e o , terceiro colocado, é de 10 pontos.