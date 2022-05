Lewandowski no Chelsea? Mais um possível destino para o artilheiro do Bayern

O Chelsea está de olho na situação em torno do atacante do Bayern de Munique, Robert Lewandowski, que optou por não renovar seu contrato após o interesse do Barcelona.

O jogador de 33 anos tem apenas mais um ano de vínculo com os gigantes alemães e seu desejo de sair agora é público.

O Barça está mirando um acordo, mas tem trabalho a fazer primeiro para evitar as sanções do Fair Play Financeiro da La Liga e está preocupado que o interesse pessoal de Thomas Tuchel possa desempenhar um papel na decisão do polonês.

O que seria necessário para o Chelsea contratar Lewandowski?

Atualmente, o Chelsea está sancionado e incapaz de fazer transferências - mas isso deve terminar em breve, com a aquisição de Todd Boehly nos detalhes administrativos finais.

Depois disso, eles começarão a planejar a próxima temporada, já que estão atrás da maioria dos grandes clubes da Europa que começaram a buscar novos jogadores.

Por que o Chelsea quer Lewandowski?

O Chelsea há muito tempo vê Lewandowski entre os melhores atacantes do mundo e tem lutado para preencher essa posição desde que vendeu Diego Costa ao Atlético de Madrid em 2018.

Nem seria esta a primeira vez que os Blues se interessam em trazer o centroavantes polonês para Stamford Bridge, tendo tentado contratá-lo pelo menos três vezes no passado.

Acredita-se que, além de um interesse de longa data, Tuchel também estaria aberto a trabalhar com o veterano atacante.

O que foi dito sobre Lewandowski no Bayern?

“Posso confirmar que falei com Hasan [Salihamidzic, diretor esportivo] e o informei que não estou estendendo meu contrato com o Bayern”, explicou Lewandowski à Sky Sports no sábado.

“Ambos os lados têm que pensar no futuro. É melhor se encontrarmos a melhor solução para ambos os lados.

“Eu disse [a Salihamidzic] que se vier uma oferta, então temos que pensar nisso – também para o clube. Ambos os lados têm que pensar no futuro. Isso é tudo o que posso dizer."

Salihamidzic também falou com a Sky Sports neste fim de semana, afirmando: “Falei com Lewa. Na conversa, ele me disse que não queria aceitar nossa oferta de prorrogação do contrato e que gostaria de deixar o clube.

“Ele disse que gostaria de fazer outra coisa, mas nossa atitude não mudou. “Lewa tem contrato até 30 de junho de 2023. Isso é fato. Eu não lido com isso porque nossa posição sempre foi clara.”

Lukaku teria que ser vendido para assinar Lewandowski?

Em princípio, sim, Romelu Lukaku teria que ser vendido. Infelizmente, parte das restrições do governo forçaram os jogadores a ficar e qualquer movimento para Lewandowski depende do que acontecer com o belga.

A contratação recorde de £ 100 milhões (cerca de 550 milhões de reais) da Inter tem rumores de interesse da Itália, mas seus salários de aproximadamente um milhão e 700 mil por semana são um grande obstáculo.

Não houve negociações ativas para forçar uma mudança durante a temporada, com o belga instruindo sua comitiva que ele quer tirar o máximo proveito de sua temporada primeiro.

No entanto, é claro que Tuchel não está disposto a adaptar seu estilo de jogo para se adequar a Lukaku e que o atacante não conseguiu se encaixar nas formações táticas do alemão.

De fato, a contratação de Lukaku ocorreu depois que o Chelsea conversou sobre mudanças com outras opções no ano passado, incluindo Lewandowski, Harry Kane, do Tottenham, e Erling Haaland, do Manchester City. Nenhum era viável, então Lukaku foi contratado.