Wouter Goes abre o jogo: "Fiquei completamente louco"

Wouter Goes relembra com amargura a final da copa de 2025. O zagueiro de 21 anos do AZ se entregou de corpo e alma na final perdida contra o Go Ahead Eagles, segundo ele mesmo declarou ao jornal De Telegraaf.

Goes, natural de Amsterdã, ocupa duas páginas do jornal da manhã de sábado. A final da taça perdida desempenha um papel central nessa matéria.

“Fiquei completamente fora de mim. Tudo ficou escuro diante dos meus olhos e eu só pensava em avançar”, lembra o jogador da seleção juvenil.

Goes passou então a trabalhar em si mesmo e mostra melhorias. Ele está, portanto, orgulhoso da final da taça vencida em 2026 contra o NEC Nijmegen.

“Eu sabia que estava sendo ridicularizado por tudo e todos em campo, mas mesmo assim não deixei que isso me abalasse. Eu me mantive acima disso. Foi uma vitória sobre mim mesmo, pois há um ano eu teria reagido de outra forma.”

Goes parece estar em suas últimas semanas como jogador do AZ. Ele tem contrato até o meio de 2028 e renovar não é sua primeira opção.

De acordo com o Transfermarkt, Goes vale atualmente 15 milhões de euros. Apesar da idade, ele já disputou 123 partidas oficiais pelo AZ.