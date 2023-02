Wolfsburg x Bayern de Munique o vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

Equipes entram em campo neste domingo (5), pela 19ª rodada; veja como acompanhar na internet

De olho na liderança, o Bayern de Munique visita o Wolfsburg na manhã deste domingo (5), às 10h30 (de Brasília), na Volkswagen Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do OneFootball, no streaming.

Sétimo colocado do campeonato com 29 pontos, o Wolfsburg conta com o apoio de sua torcida para vencer se se aproximar do G-6. A equipe vem de derrota na semana passada e continua sem contar com Lukas Nmecha, machucado.

Do outro lado, o Bayern de Munique é o vice-líder com 37 pontos, mas empatou os seus últimos três jogos. Os bávaros seguem com uma série de desfalques por lesão.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Wolfsburg: Casteels; Baku, Bornauw, Van de Ven, Otavio; Svanberg, Arnold, Gerhardt; Wimmer, Wind, Kaminski.

Escalação do provável do Bayern: Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano; Cancelo, Goretzka, Kimmich, Davies; Musiala, Gnabry; Choupo-Moting.

Desfalques

Wolfsburg

Lukas Nmecha está lesionado.

Bayern

Lucas Hernandez, Sadio Mane, Manuel Neuer e Noussair Mazraoui estão no departamento médico.

Quando é?