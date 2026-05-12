Wim Kieft refuta veementemente a afirmação sobre Heitinga e o Ajax

No podcast KieftJansenEgmondGijp, fala-se, entre outras coisas, sobre a temporada decepcionante que o Ajax está passando. Rob Jansen conclui que o quinto colocado na Eredivisie não avançou nada desde a demissão de John Heitinga.

“Quem será o técnico do Ajax? Pois eles realmente melhoraram bastante após a demissão de John Heitinga. E digo isso com muito cinismo. Heitinga deveria ter ficado no cargo”, afirmou o agente do ex-zagueiro.

Seu colega de mesa, Wim Kieft, discorda totalmente da afirmação de Jansen. “Agora você tem que ser honesto, porque com Heitinga também não deu certo”, refere-se o analista de Haarlem aos primeiros meses da temporada, quando Heitinga ainda estava no comando.

O apresentador Michel van Egmond também não entende muito bem as palavras de Jansen. “Você também fala qualquer coisa quando se trata de alguém com quem você tem alguma relação.” Jansen é há anos agente e confidente de Heitinga, que, após sua saída do Ajax, trabalhou por um curto período no Tottenham Hotspur.

Jansen, no entanto, não se deixa convencer. “Você deveria ter deixado o Heitinga no cargo. E por que não deu certo? Você só vai saber disso no final da temporada, não é? Você poderia ter esperado mais um pouco, deixado ele terminar a temporada e visto se dava certo, não é?”

Após a demissão de Heitinga, Fred Grim assumiu o comando do Ajax. Isso chegou ao fim no início de março, quando Óscar García foi promovido do Jong Ajax para o time principal. No entanto, parece improvável que o técnico espanhol continue no comando na próxima temporada.