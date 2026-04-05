Wim Kieft, perplexo: “Ele é um ícone, mas não contribui com nada, absolutamente nada!”

No programa Studio Voetbal, no domingo à noite, houve críticas severas ao Liverpool, que sofreu uma dolorosa derrota nas quartas de final da FA Cup. A equipe de Arne Slot foi derrotada por 4 a 0 pelo Manchester City e deixou uma impressão de fraqueza impressionante. Os analistas falam de grandes preocupações, tanto no ataque quanto na defesa.

O Liverpool sofreu um duro golpe no Etihad Stadium. Erling Haaland foi o grande destaque com um hat-trick, enquanto Mohamed Salah chegou a perder um pênalti. A equipe de Slot começou bem, mas desmoronou completamente após o intervalo.

Boudewijn Zenden apontou, durante a transmissão, o problema estrutural do Liverpool. “O futebol é simples: se você marcar apenas um gol a mais, está tudo bem. Mas se você não marca e a defesa é um colher de chá, aí você entra em apuros.” Segundo o ex-ponta, falta estabilidade no momento.

Zenden viu vários jogadores ficarem abaixo do nível. “Haaland marca três, Konaté não parece bem, Van Dijk também não está bem. Gomez está marcando mal, simplesmente acontecem coisas demais.”

Rafael van der Vaart vê um grande contraste com a temporada passada na equipe de Slot. “No ano passado, muitas vezes deu certo, no último minuto. Aí você diz: isso não pode ser coincidência. Mas futebol também é um pouco de sorte e agora simplesmente não está dando certo.” Segundo ele, agora fica claro como as margens são estreitas.

Wim Kieft direcionou suas críticas principalmente a Salah, que mais uma vez decepcionou. “Eu entendo que ele é um ícone, mas ele não traz mais nada. Zero.” O analista questiona abertamente se o atacante ainda tem lugar no time titular. “Eu realmente entendo a dificuldade disso, porque ele é um ícone, e talvez você tenha medo de que tudo desmorone depois disso.”

Kieft se surpreende com a queda de rendimento tão rápida do egípcio. “Não pode ser que, de repente, tudo tenha acabado? Que você esteja velho demais e não consiga mais?” Van der Vaart acrescenta que Salah perdeu a explosão que tinha nos anos anteriores.

Arno Vermeulen encerra com preocupações sobre Virgil van Dijk na seleção holandesa. “Koeman deve estar preocupado com Van Dijk. Quando se vê a velocidade dos atacantes do City e como Van Dijk se movimenta, não se pode dar muito espaço em uma Copa do Mundo.”