Willem van Hanegem está encantado com Gjivai Zechiël. É o que De Kromme deixa claro em sua coluna semanal no Algemeen Dagblad.

O FC Utrecht não teve um bom desempenho no domingo contra o Ajax, mas Van Hanegem viu uma exceção. “Zechiël não fez uma partida impecável, mas evoluiu muito.”

Van Hanegem soube que Zechiël terá uma chance no Feyenoord. “Isso me parece normal. Se eles não quiserem ele de volta, provavelmente vão contratar alguns meio-campistas excelentes. Pois, com o nível do atual Feyenoord, ele consegue acompanhar o ritmo sem esforço.”

“O fato de eles talvez não terem se esforçado muito para que ele voltasse também não precisa ser um problema. Há um ano, o Feyenoord e Robin van Persie fizeram de tudo para contratar Sem Steijn. Isso durou pouco. No futebol, as coisas costumam mudar rápido”, conclui Van Hanegem.

Zechiël teve uma excelente passagem por empréstimo no Utrecht. Em cinquenta partidas oficiais, o jogador de Roterdã marcou dez gols e deu dez assistências.

Além disso, o meio-campista de 21 anos tornou-se uma peça importante na seleção holandesa sub-21. Zechiël retorna ao De Kuip como um nome mais conhecido.

Até agora, Zechiël disputou apenas dezesseis partidas oficiais na equipe principal do Feyenoord. Nelas, ele deu três assistências e conquistou a Johan Cruijff Schaal.