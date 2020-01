Wijnaldum, o meio-campista "perfeito" do Liverpool: insubstituível?

Com apenas 18 meses de contrato restantes, cada vez mais claro a importância do holandês para a equipe de Klopp

Quando criança ele queria ser ginasta, mas ao invés disso se tornou um dos jogadores de futebol mais flexíveis do mundo. O valor de Gini Wijnaldum para o é incalculável. Ele está em todas as posições e faz tudo que lhe é pedido. Dificilmente notado, raramente elogiado, mas sempre vital.

"Muito consistente", afirmou Oxlade-Chamberlain após a vitória desta quarta-feira por 2 a 0 sobre , triunfo que deixou o time comandado por Jurgen Klopp com 19 pontos de vantagem sobre o segundo colocado na Premier League. Wijnaldum foi um dos melhores em campo em Londres.

Com um meio de campo tão dominante, o líder do campeonato quase não precisou se esforçar para registrar a 23ª vitória da campanha. Consistência podia ser o sobrenome de Wijnaldum, algo que fica ainda mais impressionante se considerarmos a quantidade de funções que o jogador de 29 anos já exerceu ao longo de sua carreira.

Na base, em Roterdã, jogava como zagueiro e lateral-direito. Subiu para o time principal do jogando como ala. No e no , evoluiu, atuando como camisa 10 e pelo lado esquerdo. Fazia muitos gols: balançou as redes 18 vezes em sua última temporada na , e 11 em seu primeiro ano na Premier League - em um time rebaixado.

No Liverpool, sua evolução continuou: Wijnaldum acrescenta cada vez mais ao seu repertório. Ele é a epítome do futebol moderno, um camaleão, capaz de sempre se adaptar às necessidades de sua equipe. Por isso, esteve entre os 30 indicados ao Bola de Ouro deste ano.

Precisa de um camisa 5 para proteger a defesa e começar os ataques? Ele é capaz disso. Precisa de um camisa 8 para proteger os laterais e chegar como elemento surpresa? Ele é o seu homem. Já jogou como zagueiro e como centroavante. E sempre, sem comprometer.

"Eu diria que Gini e Firmino representam nossa mentalidade da melhor maneira possível," disse Pep Lijnders, assistente técnico do Liverpool, no ano passado. "Porque queremos jogadores que sejam capazes de tudo".

"Gini é um jogador que pode ajudar como terceiro zagueiro, retomar a bola, chegar ao campo de ataque e dar uma assistência. Ou então entrar na área para receber, para cabecear, para marcar gols."

"Ele ainda está evoluindo. O futebol é um jogo onde você nunca deixa de aprender, de se tornar um jogador melhor. Eu acho que ele representa o que nós queremos num jogador, claramente."

Klopp, é claro, é um grande fã. "Ele é o meio-campista perfeito, consegue fazer 100% do que precisamos em campo. Tem tudo que é preciso para ser um grande jogador."

Então, fica o questionamento: porque o Liverpool ainda não renovou o contrato de Wijnaldum? O vínculo do holandês só vai até o meio de 2021. Até agora, não existe nenhuma indicação de que o clube esteja próximo de anunciar uma extensão.

Tirando Adam Lallana e Nathaniel Clyne, cujos contratos expiram no final desta temporada, todos os titulares do time principal da Klopp estão vinculados a contratos de longo prazo. Estabilidade, ao invés de incerteza, é o segredo do Liverpool.

As conversas com Wijnaldum, de acordo com informações da Goal, foram brecadas. Klopp, inquestionavelmente, já admitiu que deseja a permanência do holandês. Fontes do Liverpool dizem que o clube não está preocupado com a situação, enquanto pessoas próximas do jogador não revelam muita coisa.

Wijnaldum, questionado sobre seu contrato, também foi cauteloso. "O que eu gostaria? É difícil dizer", disse o jogador. "Depende do que o clube quer, e de como estará a situação. Vamos ver."

Admitiu, é claro, que Anfield é "como uma casa" e se há alguma incerteza em torno de seu futuro, certamente isso não transparece em suas atuações. No time mais consistente da liga, ele é a pedra fundamental. West Ham foi o seu 31ª jogo na temporada; ele começou 23 das 24 partidas da Premier League neste período.

Ele também é muito importante para o grupo. O meiocampista lidera por ações e não por palavras. Sua dedicação nos treinos é "absurda", enquanto o seu sorriso permanente mascara uma natureza altamente competitiva.

A sutileza e a habilidade, resquícios de seu passado como camisa 10, ainda estão lá: quem pode esquecer quando Wijnaldum deixou três jogadores do no chão nas semi finais da ? Recentemente, também deu um "rolinho" humilhante em Harry Maguire, o zagueiro mais caro do mundo.

Mas os gols e as assistências não são o que o define. O jogo dele é sobre tudo que acontece dentro de campo. Estatisticamente, não domina nenhuma categoria, mas aparece bem em quase todas elas. Ele ataca, desarma, corre, mantém a bola, e, talvez, o mais importante, cumpre as ordens do seu treinador.

Os torcedores do Liverpool esperam que ele continue fazendo isso por mais alguns anos. Pode até não ser o jogador mais brilhante do mundo, mas custaria uma fortuna para os Reds substituir o seu camisa 5.