Fabinho: "Chegada de Mbappe ao Liverpool daria uma dor de cabeça a Klopp"

Brasileiro diz que atacante "melhoraria qualquer time"

Há algum tempo o nome de Kylian Mbappé é ventilado nos bastidores do . E os rumores ganharam mais força nesta semana, quando o atacante, em entrevista à BBC, avaliou como "incrível" a forma que os Reds têm atuado na Premier League, abrindo 16 pontos na liderança.

A saída do atacante do para o Liverpool, no entanto, seria difícil, já que o francês é avaliado em 250 milhões de libras (aproxidamente R$ 1.367.500,000), o que seria a maior transferência da história do futebol.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar



(Foto: Getty Images)

Para Fabinho, meia do Liverpool e que já atuou ao lado de Mbappé no , a chegada do jogador ao clube traria dúvidas quanto ao seu encaixe no esquema de Jurgen Klopp.

"Nesse momento, seria uma dor de cabeça para o Liverpool se o tivéssemos aqui, porque nosso trio de ataque é muito bom", disse o brasileiro em entrevista à Sport Bible.

Mais artigos abaixo

"Mas eu sei a qualidade do Mbappe, ele já é um dos melhores jogadores do mundo, então ele obviamente melhoraria qualquer time", continuou.

"No momento ele é jogador do PSG e temos que respeitar isso", finalizou.