Firmino, o atacante mais completo da Premier League: joga de 9, de 10 e ainda defende

Marcando gols, criando oportunidades e se entregando dentro de campo: o brasileiro é o atacante mais completo da Premier League

Thierry Henry, grande astro da equipe do Arsenal que terminou campeã invicta na Premier League em 2003-04, recentemente falou sobre o que acha do papel de um atacante.

Acompanhe o Liverpool na Premier League ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

O francês, que nunca se considerou um grande artilheiro, afirmou que o papel de centroavante moderno não é só colocar a bola na rede.

"É um bom trabalho. Você pode ser ruim pelo jogo inteiro, mas se marcar o gol decisivo, você é considerado um herói. Mas não é só esse o papel do atacante. Você tem que ajudar o seu time. Sempre falam que a equipe tem que servir o centroavante. Mas por que o centroavante não pode servir a equipe?"

"Fique disponível, receba a bola no meio de campo, abra pelos lados, faça as coisas acontecerem. Para mim, você tem que fazer mais do que só gols." afirmou Henry.

E se o Liverpool busca igualar o recorde do Arsenal de 2003-04, muito se dá a um centroavante completo: Roberto Firmino.

Certamente, Thierry Henry aprovaria o jogo do brasileiro que veste a camisa nove do . E ele não é o único

Gary Neville, ídolo do , foi só elogios ao jogo de Firmino depois da vitória do Liverpool sobre o neste último fim de semana.

"Eu acho que qualquer treinador do mundo gostaria de tê-lo como centroavante em seu time," falou o ex-capitão do United. "Eu acho que ele é incrível."

Firmino marcou o gol da vitória diante do Spurs, o tento que manteve os Reds 14 pontos na frente do segundo colocado na tabela da Premier League, mas mesmo assim foi se desculpar com Jurgen Klopp no final da partida.

"Ele falou 'Sei que deveria ter feito mais gols'", revelou Klopp. "Não tinha nada a ver com que eu iria lhe falar!"

E o Firmino que foi dizer que deveria ter feito mais gols?



Aí o Klopp se derrete! 😍 pic.twitter.com/pyF77wVUCU — Goal (@GoalBR) January 12, 2020

Com o gol deste final de semana, Firmino chegou a nove na temproada. Todos eles, curiosamente, fora de casa. Sete dos tentos foram decisivos, daqueles que foram diretamente responsáveis por uma vitória do Liverpool.

"Jogador espetacular," falou Klopp depois da vitória sobre o Tottenham, mas, enquanto os gols de Firmino o colocam nos holofotes, é o resto de jogo que o diferencia de seus rivais.

Neville, de novo, explicou: "Ele é altruísta, brilhante, marca gols, cria jogadas, defende, faz tabela, se posiciona bem...jogador fantástico."

Onde, podemos se perguntar, estaria o Liverpool sem o brasileiro? Certamente sem um time tão coeso, e provavelmente sem tanto conforto na liderança da Premier League.

O clube de Anfield tem muitos jogadores chaves, e Firmino é inquestionavelmente um deles.

Contra os Spurs, ele percorreu 11.91 km em 90 minutos. Nesta última rodada da Premier League, só três jogadores correram mais. E todos eles - Dele Alli, Matty Longstaff e Jordan Henderson - são meiocampistas. Só Dominic Solanke, do Bournemouth, com 11.73km, chegou perto em termos de atacantes.

Taticamente inteligente, tecnicamente perfeito, jogador de entrega e vontade. "Ele é espetacular," diz Jordan Henderson, capitão do Liverpool. "Importantíssimo para nós, como todos sabem."

Existem finalizadores melhores, com certeza. Atletas mais rápidos e mais dominantes fisicamente. Dribladores mais explosivos e atacantes mais goleadores. Mas ninguém é tão completo quanto Roberto Firmino.

Ele tem a inteligência de um 10, a força e a movimentação de um 9, a habilidade de um 11 e a intensidade de 8. Além de, é claro, ajudar no momento defensivo mais do que muitos zagueiros.

"É um grande artilheiro," fala Dirk Kuyt, ex-atacante do Liverpool, "mas também é um jogador importante pro time em tudo que faz. É especial porque tem este estilo próprio e único."

É o tipo de jogador que, você pode imaginar, pode ser o modelo ideal para a evolução do papel do camisa nove no futebol - como Henry foi um dia.

O francês obviamente é um grande fã.

"É o atacante mais completo na liga," afirmou Henry. "Não estou falando do melhor goleador ou driblador, estou falando de quem mais ajuda o time. É o melhor da Premier League."

Este é Firmino. Reinventando o jogo - tanto para o Liverpool, quanto para centroavantes ao redor do mundo.