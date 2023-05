West Ham x Manchester United ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste domingo (7), em duelo da 35ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na internet

West Ham e Manchester United se enfrentam na tarde deste domingo (7), às 15h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, em duelo da 35ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Atualmente na 15ª posição da Premier League com 34 pontos, o West Ham segue tentando fugir da zona de rebaixamento, estando quatro pontos acima do primeiro time dentro do Z3. Em seu último jogo, perdeu do Manchester City fora de casa por 3 a 0.

Já o Manchester United vem de uma derrota no último jogo. A equipe perdeu no último minuto da partida contra o Brighton, depois de Mac Allister converter uma cobrança de pênalti. Os Red Devils ocupam a 4ª colocação do Campeonato Inglês e estão em busca de uma vaga na Champions League da próxima temporada.

Prováveis escalações

West Ham: Fabianski; Coufal, Kehrer, Aguerd, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice, Paquetá; Bowen, Antonio. Técnico: David Moyes.

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Shaw, Malacia; Casemiro, Eriksen, Sabitzer; Bruno Fernandes, Sancho e Rashford. Técnico: Erik ten Hag.

Desfalques

West Ham

Kurtz Zouma e Gianluca Scamacca estão no departamento médico.

Manchester United

McTominay, Lisandro Martínez, Varane, Garnacho, van de Beek, Phil Jones e Heaton, machucados, são desfalques.

Quando é?