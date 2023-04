West Ham x Arsenal ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Partida será disputada neste domingo (16), pela 31ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Defendendo a liderança, o Arsenal visita o West Ham na tarde deste domingo (16), a partir das 10h (de Brasília), no estádio Olímpico, em Londres pela 31ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na 15ª posição do campeonato com 30 pontos, o West Ham vem de vitória e busca um novo triunfo para permanecer distante da zona de rebaixamento. Scamacca é a única baixa confirmada.

Vindo de empate na rodada passada, o Arsenal se manteve na liderança, com 73 pontos, mas viu o segundo colocado se aproximar na tabela. Os Gunners continuam sem Tomiyasu e Elneny, machucado, enquanto Saliba também está em recuperação física.

Prováveis escalações

West Ham: Fabianski; Kehrer, Ogbonna, Zouma, Cresswell; Bowen, Rice, Soucek, Benrahma; Ings, Antonio.

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.

Desfalques

West Ham

Gianluca Scamacca segue no departamento médico.

Arsenal

William Saliba, Takehiro Tomiyasu e Mohamed Elneny seguem no departamento médico.

Quando é?