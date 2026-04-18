Weghorst não impressiona: “Não fico atrás das estatísticas dele”

Hugo Borst defendeu recentemente a inclusão de Bryan Linssen na seleção holandesa para a Copa do Mundo. O atacante do NEC é mais forte no jogo aéreo do que o atacante do Ajax, Wout Weghorst, segundo o seu parecer. Linssen agora se pronuncia sobre essa afirmação de Borst.

“Ele é inteligente, astuto, com empurrões imperceptíveis, e, de fato, já posso ouvir a comissão técnica da Oranje dizer: ele não passou de uma final perdida da Conference League”, referiu-se Borst à final de 2022, quando Linssen, com o Feyenoord, foi derrotado por 1 a 0 pelo AS Roma. “E Linssen é afável, sorridente, sociável, prestativo. Praticamente tudo o que Wout Weghorst não tem.”

Linssen vê principalmente o lado engraçado do argumento de Borst e do fato de os torcedores do NEC cantarem “Linssen na Seleção Holandesa”. “E, de certa forma, penso: se você olhar para as estatísticas de Wout Weghorst, não fico atrás dele. Também não marquei meus gols apenas contra clubes como o Heracles. Mas eu mesmo não levo isso muito a sério.”

O experiente jogador de 35 anos aborda então a questão de saber se tirou tudo o que podia de sua carreira. “Acho que sim. Eu poderia ter ido para a Bundesliga, mas tive mais temporadas boas e, então, não surgiram clubes das grandes ligas. Aparentemente, faltava-me algo.”

Foi um longo caminho até o topo para Linssen. “Comecei minha carreira na Primeira Divisão, no Fortuna. Havia um grande fosso entre o Fortuna e um clube de ponta na Holanda. Mas consegui chegar lá. E no Feyenoord também fui importante.”

Linssen quer coroar seu trabalho no domingo, conquistando a Eurojackpot KNVB Beker com o NEC. “Meu irmão Edwin jogou por clubes menores, mas foi promovido duas vezes para a Eredivisie. Ele comemorou mais do que eu. Mas no domingo espero finalmente comemorar uma.”