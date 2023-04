Volta Redonda x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11) pelo jogo de ida da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Volta Redonda e Bahia se enfrentam na tarde desta terça-feira (11), às 16h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Após ser eliminado na semifinal do campeonato carioca, o Volta Redonda tratou de reforçar o seu elenco em todos os setores para o restante da temporada.

Do outro lado, o Bahia sagrou-se campeão baiano e também foi ao mercado para se fortalecer em busca de outros bons resultados no ano. Recém-chegados, Ademir e Thaciano já podem atuar, enquanto o zagueiro Vitor Hugo pode ficar de fora devido ao falecimento de sua mãe.

Escalações

Escalação do Volta Redonda: Vinícius Dias; Wellington Silva (Marcos Pedro), Alix Vinicius, Marcão e Ricardo Sena; Dudu e Bruno Barra; Souza, Berguinho e Luizinho; Matheus Alessandro (Douglas Skilo). Técnico: Rogério Corrêa.

Escalação do Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu e Rezende; Vitor Jacaré, Nicolas Acevedo, Yago Felipe, Cauly e Jhoanner Chávez; Biel e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Desfalques

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?