Volante do Tottenham 'caça' torcedor na arquibancada após eliminação na FA Cup

Dier viu irmão aborrecido após ter sido criticado por sua atuação e foi tirar satisfações com fã dos Spurs

A eliminação do para o , em plena casa dos Spurs, nesta quarta-feira (4), ficou marcada pela cena de Eric Dier indo tirar satisfações com um torcedor nas arquibancadas do estádio.

O Tottenham acabou sendo derrotado por 3 a 2 nos pênaltis, após as equipes empatarem por 1 a 1 no tempo regulamentar, e o irmão do volante, que estava acompanhando a partida no estádio, não gostou de ouvir críticas ao volante. Dier, que viu a cena, ficou irritado e literalmente escalou as arquibancadas até chegar ao torcedor.

Imagens impressionantes no Tottenham, Eric Dier subiu na arquibancada para confrontar um torcedor. Não está claro ainda o que aconteceu mas estão dizendo aqui que o cara foi racista xingando o Gérson Fernandes que perdeu último pênalti e Dier foi pegar ele.... pic.twitter.com/P4UJAcW0uw — Joao Castelo-Branco (@j_castelobranco) March 4, 2020

Após um breve tumulto e discutir com o torcedor, o jogador foi afastado por seguranças.

Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me 😱 pic.twitter.com/nMGVcDWegX — Jascha Selby (@jselby123) March 4, 2020

Já em entrevista coletiva após o jogo, o técnico José Mourinho entendeu a irritação do volante, mas não deixou de criticar a sua atitude.

"A pessoa insultou Eric, seu irmão não ficou feliz e ele também não. Mas nós como profissionais não podemos fazer o que ele fez".