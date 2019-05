Vizeu decide para o Grêmio e justifica escolha de Renato

O atacante respondeu o voto de confiança dado pelo treinador com gols e foi decisivo para levar o Tricolor às quartas de final da Copa do Brasil

Renato Gaúcho apostou em André o quanto deu. Depois do quinto jogo sem gols do atacante, o treinador sacou o seu camisa 19 no intervalo da partida contra o , pela sexta rodada do Brasileirão, e colocou Felipe Vizeu em campo. O jovem, que chegou nesta temporada emprestado pela , da , respondeu com o gol da vitória e, nesta quarta-feira (29), voltou a ser decisivo.

Titular no jogo de volta das oitavas de final contra o Juventude, após o empate sem gols na ida, Felipe Vizeu fez dois gols na vitória por 3 a 0 – Diego Tardelli completou. O camisa 15 converteu as suas duas finalizações e fez algo que André jamais conseguiu com a camisa do Tricolor: balançou as redes duas vezes em uma única partida.

Apesar de não ser, ao longo de sua carreira, um exemplo de regularidade, Vizeu conseguiu dar a resposta que Renato e a torcida gremista buscavam: foi decisivo na hora de finalizar e justificou a escolha do treinador em sacar André.