Vitória x Floresta: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Brasileiro Série C 2022

O jogo deste sábado (16), entre Vitória e Floresta, vale principalmente pela continuidade e melhoria dos trabalhos das duas equipes, que seguem em busca da vaga para a Série B de 2023. A bola rola às 21h00 (de Brasília), no Barradão, no duelo da segunda rodada da terceira divisão brasileira, onde a equipe da casa chega com derrota, e os visitantes vitoriosos em seus últimos confrontos.

O Vitória acabou perdendo para o Remo na estreia do torneio, pelo placar de 2 a 1 fora de casa, enquanto o Verdão da Vila venceu o Confiança por 1 a 0. A arbitragem do duelo deste sábado será comandada por Michelangelo Martins de Almeida Júnior, com os assistentes Bruno César Chaves Vieira e Karla Renata Cavalcanti de Santana.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o próximo confronto, o Vitória irá com o elenco completo para o próximo duelo, já que os atletas não foram expulsos no primeiro duelo pelo Brasileirão.

Da mesma forma, o Floresta chega inteiro e busca bom resultado com todos os atletas para o confronto fora de casa.

Possível escalação do Vitória: Arcanjo; Rafael Ribeiro, Mateus Moraes e Páscoa; Alemão, João Pedro (Léo Gomes), Salomão, Eduardo e Alan Santos; Tréllez e Roberto.

Possível escalação do Floresta: Marcão; Yago Rocha, Mailson, Perema e Jô; Fábio Alves, Klenisson e Carlinhos; Flávio Torres, Renan Mota e Jeffinho.

DESFALQUES

VITÓRIA:

Sem desfalques.

FLORESTA:

Sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Vitória e Floresta será transmitido ao vivo pela TV Bahia, afiliada da TV Globo na televisão aberta, e no DAZN, serviço por assinatura, neste sábado. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.