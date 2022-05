Vitória x Botafogo-PB: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série C 2022

Vitória e Botafogo-PB se enfrentam nesta quarta-feira (18), no Barradão, a partir das 20h30 (de Brasília), pela sexta rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Botafogo-PB DATA Quarta-feira, 18 de maio de 2022 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jonathan Antero Silva - RO

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes e Valdebranio da Silva - RO

Quarto árbitro: Wagner Francisco Silva - BA

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN, no streaming, vai transmitir o jogo desta quarta-feira (18), no Barradão.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois da derrota para o Fortaleza por 1 a 0 e a eliminação na Copa do Brasil, o Vitória volta as atenções para a Série C. Atualmente, a equipe baiana aparece na zona de rebaixamento, com quatro pontos. Um a menos que a Aparecidense, primeiro equipe fora do Z-4.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Botafogo-PB, no meio da tabela, com nove pontos, busca deixar de lado a derrota para o Campinense por 2 a 1, pelo primeiro jogo da final do Paraibano. A volta está marcada para sábado (21).

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Vitória registra oito vitória, contra seis da equipe paraibana, além de quatro empates. No último encontro, válido pela Copa do Nordeste (classificatória) de 2022, o Botafogo-PB venceu nos pênaltis por 6 a 5.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Aparecidense 0 x 0 Vitória Série C 9 de maio de 2022 Vitória 0 x 1 Fortaleza Copa do Brasil 12 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Confirança Série C 22 de maio de 2022 17h (de Brasília) Campinense x Vitória Série C 28 de maio de 2022 17h (de Brasília)

BOTAFOGO-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 1 x 2 Campinense Campeonato Paraibano 14 de maio de 2022 Botafogo-PB 2 x 1 Altos Série C 7 de maio de 2022

Próximas partidas