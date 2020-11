Vitória do Vasco é um oásis em meio ao jejum e caos das eleições do clube

Time comandado por Sá Pinto venceu o Sport, na Ilha do Retiro, e trouxe alívio para técnico e jogadores

Um sopro de esperança bateu nas velas da embarcação do no último sábado (14). O time carioca viajou até o Recife e bateu o Sport por 2 a 0, com dois gols que Germán Cano. A vitória - a primeira do Cruz-Maltino sob a batuta de Ricardo Sá Pinto no Brasileirão - serviu para trazer alívio para o time, que vê o clube envolvido em mais um episódio de eleições caóticas para a escolha de seu novo presidente.

O estava há nove partidas sem vencer no Brasileirão. O último resultado positivo do Cruz-Maltino tinha sido em 13 de setembro, quando venceu bateu o , no Nilton , por 3 a 2. De lá para cá foram nove jogos, sete derrotas e dois empates.

O clássico contra o também tinha sido a última vez que Germán Cano tinha anotado um gol. Na capital pernambucana, no último sábado (14), porém, a sorte mudou e Cano fez os dois gols que garantiram os três pontos para o Gigante da Colina.

Some-se a isso o caótico cenário de disputas e pleitos políticos nos bastidores do clube. Em uma eleição presidencial que será decidida na justiça, os vascaínos acompanham a briga que envolve Levin Siano, vencedor dos votos presenciais no penúltimo sábado (7) e Jorge Salgado, mais votado na eleição online realizada último sábado (14).

O caso teve interferências legais do Supremo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e foi parar no Supremo Tribunal Federal, à pedido de Levin Siano, que quer a validação do primeiro dia de votação, que teve seus efeitos suspensos.

Com o clima tenso, foram flagradas brigas entre candidatos, entre sócios e até tiros do lado de fora do São Januário.

Um cenário conturbado dessa forma acaba por interferir no rendimento do time de futebol do clube. Assim acredita o goleiro Fernando Miguel, que após o resultado positivo contra o falou a respeito da situação e admitiu que a situação deixa o clima instável em toda a instituição do Vasco da Gama.

"Poderia vir aqui com discurso de que não atrapalha, não influencia, mas não. Ele gera instabilidade porque ele mexe com todo o clube, não mexe simplesmente com a presidência. Mexe com a imaginação e ideia de toda a estrutura de futebol da equipe, pelas pessoas que fazem os trabalhos nos bastidores, o estafe, aqueles que são funcionários estatutários, aqueles que são funcionários que têm contrato e talvez venha outra ideia. Então gera instabilidade", falou o goleiro vascaíno ao Globo Esporte.

Sá Pinto conquistou a primeira vitória no comando do Vasco no Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

A vitória, primeira do Vasco sob o comando de Sá Pinto no Brasileirão, trouxe alívio ao comandante português e ele destacou a importância de todo o grupo para conseguir um resultado positivo em meio a um cenário tão adverso.

" de todos nós. Este Brasileirão é muito competitivo, todos jogos serão difíceis. Ganhamos bem hoje, mas o adversário tem valor e pode criar problemas. Não conseguimos ser perfeitos, mas conseguimos ser suficientemente bons para vencermos. Então muitos parabéns à equipe e aos jogadores que estiveram de fora", falou Sá Pinto em entrevista coletiva após o jogo.

O momento de refrigério para os vascaínos pode servir como aumento de confiança para o grupo. O próximo compromisso do time da Colina Histórica é contra o Fortaleza, que foi derrotado para o São Paulo, no sábado. O duelo acontece na quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), em São Januário, pelo Brasileirão.