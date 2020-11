Ataque do Vasco renasce com Cano e Sá Pinto: regularidade, porém, ainda é o grande desafio

Cruzmaltino vence Sport por 2 a 0 com dois do argentino e mira sequência positiva no comando de Sá Pinto

O Vasco da Gama venceu o Sport por 2 a 0 neste sábado (14) em jogo que marcou o ressurgimento do ataque cruzmaltino e de seu principal artilheiro, Germán Cano, que marcou os dois gols da partida.

Em duas jogadas similares, Cano mostrou seu oportunismo e instinto artilheiro para se infiltrar e completar passes cruzados. O Sport até teve a maioria da posse de bola e mais passes trocados, mas não conseguiu vencer a defesa vascaína.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais times

A equipe carioca não marcava mais de uma vez na mesma partida desde 13 de setembro, no clássico fora de casa contra o , vencido por 3 a 2. Curiosamente, essa também havia sido a última vez que o argentino Cano balançou as redes pela Estrela Solitária. Os gols quebram o incômodo jejum de mais de três meses do atacante, que iniciou a temporada em alta pelo clube.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

O bom resultado contra o Sport é um dos sinais positivos desde a chegada de Ricardo Sá Pinto, que agora acumula duas vitórias, dois empates e duas derrotas dirigindo o cruzmaltino. Apesar dos resultados irregulares, é fácil notar um mais organizado e consistente em campo. Saindo de uma sequência de nove jogos sem vencer no Brasileirão, o objetivo agora é se recuperar na competição.

Mais artigos abaixo

Com a pior média de gols entre os times da primeira divisão do Brasileirão em 2020, o Vasco tem apenas 37 gols marcados em 40 partidas disputadas, com 18 deles tendo sido marcados por Cano em suas 33 participações.

Após a vitória deste sábado, o Gigante da Colina se afasta da zona de rebaixamento e respira na competição. Na sequência, o Vasco encara o na quinta-feira (19) e o no Morumbi, no domingo que vem (22). Pela ida das quartas de final da Sul-Americana, os cariocas visitam o Defensa y Justicia no dia 26 de novembro.