Vitor Roque e Pedrinho desfalcam Athletico contra o Santos

Bento e Vitinho voltam de suspensão e reforçam o time de Felipão no Brasileirão

O Athletico se reapresentou nesta quarta-feira no CT do Caju e inicia a preparação para o jogo diante do Santos, na próxima terça-feira, na Vila Belmiro. A CBF anunciou uma alteração de horário para esse confronto do Brasileirão, das 21h30 para 21h.

O técnico Luiz Felipe Scolari terá as ausências de Vitor Roque e Pedrinho, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Pedro Henrique teve um corte no tornozelo, precisou levar 10 pontos e deve ficar ausente por 10 dias. Outro desfalque certo para o confronto diante do Santos é o atacante Cannobio, convocado pela seleção uruguaia.

Por outro lado, contará com os retornos do goleiro Bento, suspenso pelo terceiro amarelo, e do atacante Vitinho, expulso diante do Avaí. Ao natural Bento volta para o gol e Vitinho para o ataque. Tomás Cuello, que jogou no lugar de Vitinho e marcou um gol diante do Cuiabá, sabe que deve perder a vaga.

"Eu não me sinto titular. Trabalho no dia a dia e joguei diante do Avaí por conta da suspensão de Vitinho, mas a gente tem uma competição sadia dentro do grupo e a decisão é do treinador escolher quem joga", disse Cuello.

Fernandinho, poupado diante do Cuiabá, deve aparecer entre os titulares para o jogo contra o Santos. Após se recuperar de lesão, Marlos jogou 20 minutos no final de semana e deve ganhar novas oportunidades. O volante Christan voltou a ser relacionado contra o Cuiabá, mas não entrou e pode ser opção.

Com isso, Felipão começa a desenhar a equipe para o confronto na baixada Santista. O Athletico é o sexto colocado do Brasileirão com 44 pontos. O Santos ocupa décima primeira posição com 34 pontos. No jogo do primeiro turno, na Arena, o jogo terminou em Athletico 2 x 2 Santos.