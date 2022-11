Vitor Roque avalia seu 2022 no Athletico: "Uma temporada de muito aprendizado"

Talismã na campanha histórica na Libertadores, atacante do Athletico conversou com a GOAL sobre ano mágico de afirmação

O torcedor atleticano ainda carrega na memória o gol de Vitor Roque no último minuto da partida contra o Estudiantes, pelas quartas-de-final da Libertadores, em La Plata, que garantiu a classificação do Furacão às semifinais da competição. Esse foi apenas 1 dos 7 gols (cinco gols no Brasileirão e 2 na Libertadores) que o jovem atacante de 17 anos marcou em 2022 com a camisa do Furacão. Ele ainda foi garçom em outros três gols na temporada em 36 jogos com a camisa do Athletico.

O jovem atacante está neste momento com a Seleção Brasileira Sub-20, que segue preparação visando o Sul-Americano da categoria. Ele está no Chile para dois amistosos contra os anfitriões.

"Uma temporada muito boa, de muito aprendizado, minha primeira Libertadores e já disputar uma final é motivo de muito orgulho. Agradecer à Deus e ao grupo que sempre me abraçou desde quando cheguei", disse o jogador à GOAL logo após a Libertadores.

Sobre a possibilidade do mercado europeu estar monitorando seu desenvolvimento com a camisa atleticana, Roque está com os pés no chão. "Com certeza tenho sonhos, mas meu foco é no Athletico. Tenho contrato longo e meu foco é no Athletico hoje", afirmou Vitor, citando o vínculo que tem com o clube até 2027.

Ele tem 17 anos e já acumula gols, estreia em Libertadores e o carinho do torcedor, mas nada supera ter trabalhado com o técnico pentacampeão do Mundo, Luiz Felipe Scolari. "Um cara respeitado mundialmente, uma pessoa incrível que tem me ajudado bastante e tenho aprendido muito com ele no decorrer desses anos e sentimento de muita gratidão por ele", disse.

Vitor Roque chega ao Furacão após uma negociação polêmica com o Cruzeiro. O clube paranaense pagou multa rescisória de R$ 24 milhões para tirá-lo da Raposa ainda em abril. Hoje, a multa rescisória é 100 milhões de euros e o Furacão é dono de 100% dos direitos econômicos do atacante. "O futuro só pertence a Deus, mas tenho contrato com o Athletico e sempre que tiver vestido essa camisa vou dar o meu melhor", diz.