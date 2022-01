Vinicius Souza brilha na Bélgica e desperta o interesse do Bologna, da Itália

Depois de se destacar pelo Lommel SK, da segunda divisão da Bélgica, Vinicius Souza está brilhando na elite do futebol local e despertou o interesse do Bologna, da Itália.

Aos 22 anos, o volante foi eleito por cinco vezes seguidas o melhor jogador em campo com a camisa do KV Mechelen, clube no qual está emprestado até o final da temporada europeia.

Segundo soube a GOAL, alguns clubes de outras praças estão acompanhando de perto o crescimento de Vinicus. Nesta semana, o Bologna, da Itália, fez uma consulta para saber a situação contratual do jogador.

Mais artigos abaixo

O técnico Mihajlovic quer um reforço no meio de campo e incluiu o nome de Vinicius na lista dos monitorados. Do outro lado do oceano, o Flamengo acompanha de perto a situação, pois tem 40% do ;ucro de uma futura venda do volante.

Vinicius deixou o Flamengo em agosto de 2020 por 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 16,3 milhões na cotação da época) pagos pelo Grupo City, que o colocou no Lommel SK.

Fato curioso é que quando estava no Flamengo, em 2019, Jorge Jesus fez questão de elogiar diversas vezes Vinicius. O técnico português via muito potencial no volante, que acabou sendo negociado no ano seguinte.