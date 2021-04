Vinícius Júnior reforça ótimo momento pelo Real Madrid em vitória sobre o Barcelona

Atacante brasileiro fez mais uma boa partida e a cada dia se consolida como uma das principais armas ofensiva de Zidane no clube merengue

Vinícius Junior vive uma grande fase no Real Madrid. Como se já não bastasse a atuação de gala no meio da semana contra o Liverpool, pela Liga dos Campeões, o atacante ex-Flamengo jogou mais uma boa partida contra o arquirrival Barcelona, na vitória por 2 a 1, e confirma o ótimo momento que vive com a camisa merengue.

O camisa 20 do Real Madrid não anotou nenhum gol nessa partida contra o Barça, mas foi uma constante ameaça para a defesa adversária e criou boas chances de gol.

Na terça-feira (6), o atacante brasileiro foi o principal responsável pela vitória do Real Madrid sobre o Liverpool, no jogo de ida das quartas de final da Champions League. O jogo foi 3 a 1, com dois gols de Vini Júnior.

Esperava-se uma boa atuação contra o Barcelona para solidificar o momento decisivo em jogos grandes. Embora o gol não tenha acontecido, Vinícius foi visto como um dos melhores em campo. O jornal espanhol Marca, por exemplo, afirmou que a atuação do brasuca contra o time da Catalunha foi sua "melhor noite como madridista".

"Saiu do jogo contra o Liverpool para viver sua melhor noite como madridista. Tratou de atacar o espaço desde o primeiro momento. Ascendeu", escreveu a mídia espanhola.

Durante a partida contra o arquirrival, Vini criou chances de gol, deu passes decisivos em jogadas e ainda sofreu a falta que gerou o gol de Toni Kroos.

A cada dia que passa, Vinícius - que quase foi para o Barcelona quando saiu do Brasil - mostra seu potencial e parece conquistar, a cada dia que passa, mais da confiança de Zidane.