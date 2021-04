A mensagem de Whatsapp em que Vinicius Jr. escolheu o Real em vez do Barcelona

Brasileiro ficou perto de fechar com o Barça, mas agora é esperança do Real para o El Clásico deste sábado

A história de Vinícius Jr passa por um garoto que sonhava em jogar no Real Madrid, mas quase foi parar no Barcelona. O jovem brasileiro chegou a quase fechar negócio com o time catalão, antes do Real entrar em jogo e garantir a sua contratação.

O momento mais importante ocorreu em 21 de abril de 2017, quase quatro anos atrás. Naquele ponto, o Barcelona era o favorito para levar a promessa do Flamengo, que tinha apenas 16 anos de idade, com uma proposta de 45 milhões de euros (pouco mais de 300 milhões de reais, na cotação atual). Os pais do garoto chegaram a visitar as instalações do clube.

Foi aí que o Real Madrid, liderado por Juni Calafat, interrompeu os planos dos maiores rivais. Vinícius teve apenas três dias para escolher qual gigante europeu defenderia, e ouviu seu coração ao escolher o clube da capital, mesmo que o Barcelona tivesse uma proposta mais vantajosa.

Logo que tomou sua decisão, encaminhou para um de seus representantes, Lucas Mineiro, uma mensagem no Whatsapp que confirmava o Madrid como seu destino.

Quatro anos se passaram, e Vinícius Jr, agora com 20 anos, já disputou 106 partidas pelo Real Madrid, tendo se tornado o estrangeiro a alcançar a marca de 100 jogos em menos tempo na história do clube.

Foram 14 gols e 22 assistências até aqui, que resultam em uma participação em gol a cada 153 minutos em campo. Vini também foi convocado duas vezes para a seleção brasileira principal.

No El Clásico deste sábado (10), o craque volta a encontrar seu “quase time”. Já foram cinco partidas contra o Barça, com um gol marcado, na vitória por 2x0 do Real em março de 2020.

Com Zidane contente com sua atuação de gala contra o Liverpool no meio da semana, Vinícius tem tudo para crescer cada vez mais no time espanhol, e o clássico é só mais uma oportunidade para brilhar.