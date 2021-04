Real Madrid x Barcelona ao vivo: siga em tempo real a 30ª rodada do Campeonato Espanhol

Messi levou a melhor em 251 disputas em jogos do 'El Clásico' desde 2005/2006, mais que qualquer outro jogador no período.

251 - Lionel Messi 🇦🇷 has won 251 duels in #ElClásico league games since 2005/06, more than any other player in this game since at least this period. Nighmare@FCBarcelona #FCBarcelona #AskOpta#AskOptaJosé#RealMadridBarcelona https://t.co/SXlSmtCK5e pic.twitter.com/7ypD8Spno4