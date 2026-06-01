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Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Vini Jr. celebra goleada do Brasil e reforça confiança em Neymar para a Copa do Mundo

Vinicius Junior
Brasil x Panamá
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Neymar
Copa do Mundo

Autor do primeiro gol da goleada sobre o Panamá, atacante destacou o trabalho de Carlo Ancelotti e vê camisa 10 como peça fundamental para o Brasil no Mundial

Vinicius Júnior deixou o Maracanã satisfeito com o desempenho da seleção brasileira na goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, neste domingo (31), no último compromisso da equipe em solo brasileiro antes da Copa do Mundo. Autor do gol que abriu o placar logo no primeiro minuto, o atacante destacou a resposta positiva do grupo ao que foi pedido por Carlo Ancelotti durante a preparação.

O camisa 7 elogiou a atuação tanto dos titulares quanto dos jogadores que entraram na segunda etapa, após o treinador italiano promover uma série de mudanças no intervalo.

"Acredito que foi um bom jogo para a nossa preparação. Uma equipe jogou o primeiro tempo e outra o segundo, mas com o mesmo objetivo. Conseguimos colocar em prática o que o Mister pediu e os dois times foram muito bem", afirmou.

Além da avaliação positiva sobre a atuação coletiva, Vini ressaltou a importância de voltar a jogar diante da torcida brasileira e marcar no Maracanã, estádio onde viveu momentos importantes no início da carreira.

"Ganhar em casa, ganhar no Maracanã, voltar a jogar aqui e marcar é sempre especial. Poder estar perto da torcida e da minha família traz uma energia extra para a Copa do Mundo", destacou.

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O atacante do Real Madrid voltou a destacar a importância de Neymar para o grupo e reforçou a expectativa de que o craque do Santos seja decisivo durante a campanha brasileira no Mundial.

"O Ney é o nosso ídolo. Todo mundo está feliz de poder jogar com ele. É uma geração muito nova que cresceu vendo o Neymar como principal referência. Poder dividir o dia a dia com ele é sempre muito especial", disse.

Vini ainda valorizou o esforço feito pelo camisa 10 para voltar à seleção e demonstrou confiança na recuperação do companheiro.

"Ele batalhou muito para estar aqui com a gente. Fez de tudo para voltar e poder disputar essa Copa. Tenho certeza de que, junto com ele e com todo o grupo, vamos fazer uma excelente Copa do Mundo e tentar mudar a nossa história", completou.

Após a goleada no Maracanã, a seleção encerra sua passagem pelo Brasil e embarca nesta segunda-feira (1º) para os Estados Unidos, onde ficará concentrada durante a Copa do Mundo.

Antes da estreia contra o Marrocos, marcada para o dia 13 de junho, a equipe de Carlo Ancelotti ainda fará um último amistoso preparatório diante do Egito, no próximo dia 6, em Cleveland.

A expectativa da comissão técnica é utilizar os próximos dias para definir a equipe ideal e acompanhar a evolução física de Neymar, que segue em tratamento para tentar ficar à disposição ainda na fase de grupos do Mundial.

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