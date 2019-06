Vilão no vice de 2018, Karius se diz feliz pelo Liverpool: "vocês mereceram"

Protagonista do vice-campeonato no ano passado, o goleiro Lloris Karius parabenizou o pela conquista da 2018-19, após os Reds vencerem o por 2 a 0, no Wanda Metropolitano, em Madrid, na tarde deste sábado (1).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Por meio de sua conta no Twitter, Karius escreveu: "Parabéns, Liverpool. Muito feliz por todos no clube e torcedores. Vocês mereceram".

Congrats, @LFC . Really happy for everyone at the club and fans. You deserved this.