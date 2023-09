Vila Nova x Chapecoense: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (30), pela 30ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Vila Nova e Chapecoense entram em campo na noite deste domingo (1), às 15h45 (de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia, pela 30ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Vindo de derrota no jogo passado, o Vila Nova perdeu a oportunidade de "colar" no G-4. O time goiano está em oitavo lugar, com 46 pontos.

Já a Chapecoense é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com 28 pontos. A Chape sabe que não pode mais deixar pontos para trás se quiser evitar o descenso.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis, Léo Duarte, Rafael Donato, Marcondes, Rodrigo Gelado, Ralf, Lourenço, João Lucas, Juan Christian, Guilherme Parede e Caio Dantas.

Chapecoense: Airton, Ronei, Bruno Leonardo, Lucas Freitas, Victor Ferraz, Tomas Bastos, Bruno, Pavani, Marcinho, Alisson Farias e Kayke.

Desfalques

Vila Nova

Igor Henrique e Doma estão suspensos.

Chapecoense

Alisson Farias e Cristiano estão lesionados, enquanto Bruno Vinícius cumpre suspensão.

Quando é?