Vídeo... Torcedor do Atlético de Liamal: Você é muito feio... Volte para o Marrocos

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, foi vítima de um ato de racismo por parte de um torcedor do Atlético de Madrid durante o confronto entre as duas equipes, no último sábado, pela 30ª rodada da La Liga.

O Barça conseguiu garantir a vitória sobre os Rojiblancos por 2 a 1 nos últimos instantes da partida.

Yamal teve a oportunidade de representar o Marrocos devido às suas origens árabes, mas optou por defender as cores da Espanha em nível internacional.

Yamal apareceu em um vídeo nas arquibancadas do Atlético de Madrid sendo alvo de insultos racistas durante a cobrança de um escanteio, quando um torcedor disse a ele: “Você é muito feio... Volte para o Marrocos, seu canalha... Volte para lá”.

Apesar da vitória do time catalão fora de casa e de estar cada vez mais perto do título da La Liga, Yamal mostrou-se irritado após a partida.

As câmeras mostraram Yamal ao sair do estádio, passando pelo seu técnico alemão, Hans Flick, que tentou conversar com ele, mas o astro espanhol gesticulou irritado, recusando-se a falar com o treinador.

Yamal seguiu em direção aos vestiários, enquanto conversava com um membro da comissão técnica do Barcelona.



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