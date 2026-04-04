Vídeo: Sem Benzema, sem problema... Miti deixa sua primeira marca no Al-Hilal

O marfinense Mohamed Kader Miti, atacante do Al-Hilal, demonstrou ser capaz de compensar a ausência de seu companheiro francês Karim Benzema, ao marcar seu primeiro gol pela equipe.

O Al-Hilal recebeu o Al-Taawoun, neste sábado, no estádio Kingdom Arena, pela 27ª rodada da Liga Roshen.

Aos 43 minutos de jogo, Mohamed Kader Miti marcou o primeiro gol do Al-Hilal, após receber passe de Mohamed Mahzari pela esquerda e chutar com força para o gol do Al-Taawoun, sem que o goleiro Mailsom conseguisse defender.

O gol foi o primeiro do atacante marfinense com o Al-Hilal desde que se transferiu do Stade Rennais durante a janela de transferências de inverno passada.

Antes do confronto contra o Damac, o jogador de 18 anos disputou quatro partidas pelo Al-Hilal, três delas como reserva e apenas uma como titular contra o Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos na Liga dos Campeões da Ásia, nas quais atuou por 106 minutos, mas não marcou nem deu assistência para nenhum gol.

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, foi obrigado a escalar Miti como titular pela primeira vez na Liga Roshen, contra o Al-Taawoun, devido à ausência do atacante francês Karim Benzema por lesão, bem como dos alas Salem Al-Dossari e Sultan Mandash pelo mesmo motivo.

A torcida do Al-Hilal tem depositado muitas esperanças em Miti para ser o principal atacante da equipe nos últimos anos, especialmente porque ele foi contratado por uma quantia astronômica, que chegou a 30 milhões de euros segundo reportagens da imprensa, apesar de sua pouca idade.

Leia também: Após sua ausência contra o Al-Taawoun... Qual é a posição de Benzema em relação ao jogo entre Al-Hilal e Al-Khulood?