Vídeo | A loucura do Calcio... O Inter se recupera contra o Como e dá um passo rumo ao título

O Inter de Milão conquistou uma vitória dramática e emocionante sobre o time da casa, o Como, por 4 a 3, no confronto que reuniu as duas equipes na noite de domingo, no Estádio “Giuseppe Sinigaglia”, válida pela 32ª rodada da Série A italiana.
O Como começou a partida com força, abrindo o placar aos 36 minutos com o jogador Alex Valle, antes de Nico Paz ampliar a vantagem dos donos da casa ao marcar o segundo gol aos 45 minutos.
Pouco antes do fim do primeiro tempo, mais precisamente aos 45+1 minutos, Marcos Toram conseguiu diminuir a diferença para o Inter, dando ao seu time um impulso moral antes do intervalo.
Com o início do segundo tempo, Marcus Thuram continuou a brilhar, empatando rapidamente aos 49 minutos e levando a partida de volta ao ponto de partida.
Após a crise entre Marrocos e Senegal... a África muda para sempre
Golpe duro... Bayern de Munique perde seu craque contra o Real Madrid
O Inter não se contentou com isso e continuou pressionando no ataque, até que Denzel Dumfries conseguiu marcar o terceiro gol aos 58 minutos, antes de o mesmo jogador voltar a marcar e ampliar o placar com o quarto gol aos 72 minutos, confirmando a superioridade de sua equipe.
Nos minutos finais, o Como tentou voltar ao jogo, e Lucas da Cunha conseguiu diminuir a diferença ao marcar o terceiro gol de pênalti aos 89 minutos, mas isso não foi suficiente para evitar a derrota.
Da La Masia às arquibancadas... O que está acontecendo com Hamza Abdelkarim?
Paris Saint-Germain rouba a vitória do Barcelona
Com essa vitória, o Inter de Milão deu um grande passo para garantir o título da Serie A, depois de elevar sua pontuação para 75 pontos na liderança da tabela, com uma vantagem de 9 pontos sobre seu perseguidor direto, o Napoli.
Por outro lado, o Como ficou com 58 pontos na quinta posição, ficando atrás da Juventus, que ocupa o quarto lugar com 60 pontos, e também atrás do Milan, que ocupa o terceiro lugar com 63 pontos.