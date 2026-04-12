Vídeo | A loucura do Calcio... O Inter se recupera contra o Como e dá um passo rumo ao título

Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Como 1907 v FC Internazionale - Serie A

Traduzido por

A loucura do Calcio... O Inter se recupera contra o Como e dá um passo rumo ao título

Um retorno inesquecível

O Inter de Milão conquistou uma vitória dramática e emocionante sobre o time da casa, o Como, por 4 a 3, no confronto que reuniu as duas equipes na noite de domingo, no Estádio “Giuseppe Sinigaglia”, válida pela 32ª rodada da Série A italiana.

O Como começou a partida com força, abrindo o placar aos 36 minutos com o jogador Alex Valle, antes de Nico Paz ampliar a vantagem dos donos da casa ao marcar o segundo gol aos 45 minutos.

Pouco antes do fim do primeiro tempo, mais precisamente aos 45+1 minutos, Marcos Toram conseguiu diminuir a diferença para o Inter, dando ao seu time um impulso moral antes do intervalo.

Campeonato Italiano
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Como crest
Como
COM
Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Cagliari crest
Cagliari
CGL

Com o início do segundo tempo, Marcus Thuram continuou a brilhar, empatando rapidamente aos 49 minutos e levando a partida de volta ao ponto de partida.

O Inter não se contentou com isso e continuou pressionando no ataque, até que Denzel Dumfries conseguiu marcar o terceiro gol aos 58 minutos, antes de o mesmo jogador voltar a marcar e ampliar o placar com o quarto gol aos 72 minutos, confirmando a superioridade de sua equipe.

Nos minutos finais, o Como tentou voltar ao jogo, e Lucas da Cunha conseguiu diminuir a diferença ao marcar o terceiro gol de pênalti aos 89 minutos, mas isso não foi suficiente para evitar a derrota.

Com essa vitória, o Inter de Milão deu um grande passo para garantir o título da Serie A, depois de elevar sua pontuação para 75 pontos na liderança da tabela, com uma vantagem de 9 pontos sobre seu perseguidor direto, o Napoli.

Por outro lado, o Como ficou com 58 pontos na quinta posição, ficando atrás da Juventus, que ocupa o quarto lugar com 60 pontos, e também atrás do Milan, que ocupa o terceiro lugar com 63 pontos.

Publicidade