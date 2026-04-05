Vídeo: O tropeço do Exército Real e do Renaissance Berkane favorece o Wydad

O Real Army empatou sem gols com o Al-Kawkab de Marraquexe na noite de domingo, na 15ª rodada do Campeonato Marroquino de Profissionais.
Os jogadores de ambas as equipes não conseguiram marcar gols ao longo dos 90 minutos.
O Real Exército soma agora 30 pontos na liderança do campeonato, à frente do Raja Casablanca, segundo colocado, apenas pelo saldo de gols.
Já o Al-Kawkab de Marraquexe soma 16 pontos e ocupa a décima posição.
Nesta mesma rodada, o Nahda Berkane empatou com o Maghreb Fez por 1 a 1.
O Nahda Berkane abriu o placar com um gol de Hamza El Moussaoui aos 21 minutos, de pênalti.
O Maghreb Fez empatou aos 69 minutos com um gol de Sufyan Benjida.
O Nahda Berkane soma agora 26 pontos e ocupa a quinta posição, enquanto o Maghreb Fez tem 28 pontos e está em quarto lugar.
O Wydad Casablanca possui 29 pontos na terceira posição e poderá assumir a liderança caso vença amanhã, segunda-feira, o Difaâ El Jadida.
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