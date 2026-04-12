Vídeo: O Sundowns volta com uma vitória importante do coração da Tunísia contra o Esperance

O Sundowns garantiu sua vaga na final da Liga dos Campeões da África após a valiosa vitória por 1 a 0 sobre o anfitrião Esperance, neste domingo, na partida de ida da semifinal.

O único gol da partida foi marcado aos 51 minutos por Brian Munez.

As duas equipes se enfrentam novamente daqui a uma semana na África do Sul, onde o Sundowns está mais perto de chegar à final, já que um empate é suficiente para garantir sua presença na final pela segunda vez consecutiva.

Esta é a primeira vez que o Sundowns vence o Taraji em Tunis após cinco partidas anteriores, nas quais empatou três vezes sem gols e perdeu duas.

É a primeira vez que o time sul-africano marca um gol contra o Taraji em Tunis desde agosto de 2000, quando perdeu por 3 a 2.

O Sundowns chegou à final na temporada passada, antes de perder para o Pyramids egípcio, enquanto o Taraji também perdeu na final da temporada anterior para o Al-Ahly.

O Real Army marroquino também está perto de chegar à final, após vencer o Nahda Berkane por 2 a 0.