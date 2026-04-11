Vídeo: novo gol aproxima Ronaldo do feito histórico de Hamdallah

O astro português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, continuou a escrever história mais uma vez no Campeonato Saudita Roshen, após manter sua habitual produção goleadora e provar que continua sendo uma das principais estrelas da competição, apesar da idade avançada.

O novo gol de Ronaldo surgiu durante o confronto contra o Al-Akhdoud na noite deste sábado, na 28ª rodada da Liga Roshen, reafirmando mais uma vez seu grande valor dentro da equipe e sua capacidade constante de fazer a diferença nos momentos decisivos, em meio a uma ampla cobertura da torcida e da mídia a cada uma de suas aparições nos campos sauditas.

Ronaldo conseguiu balançar as redes dos donos da casa aos 15 minutos do primeiro tempo, após receber um passe mágico que o colocou cara a cara com o goleiro do Al-Akhdoud, antes de chutar com precisão no canto esquerdo.

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Com esse gol, Ronaldo elevou sua contagem para 98 gols em 101 partidas disputadas na Liga Profissional Roshen, ficando a apenas dois gols de igualar a marca histórica do marroquino Abdelrazak Hamdallah.

Ronaldo precisa marcar mais dois gols na partida desta noite para se tornar o jogador que mais rapidamente atingiu a marca de 100 gols na Liga Roshen, empatando com Hamdallah, ex-jogador do Al-Ittihad.

“O Don” elevou sua contagem para 24 gols, ocupando o terceiro lugar na tabela de artilheiros da Liga Roshen, atrás do mexicano Julián Quiñones, atacante do Al-Qadisiyah (26), e do inglês Ivan Toney, estrela do Al-Ahli de Jeddah (27).











