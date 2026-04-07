Vídeo: Ferdinand: Yamal, “a voz dos muçulmanos” contra o racismo

A lenda do futebol inglês e ex-jogador do Manchester United, Rio Ferdinand, demonstrou grande admiração pela firmeza moral demonstrada pelo jovem jogador da seleção espanhola Lamine Yamal, do Barcelona, ao enfrentar práticas racistas, apesar de sua pouca idade.

Apoio diante da ofensa

A posição de Ferdinand em apoio a Yamal surgiu após este ter sido alvo de provocações racistas durante o clássico entre Barcelona e Atlético de Madrid no último sábado, válido pela 30ª rodada da La Liga.

O astro inglês também destacou a atitude do jovem jogador diante dos gritos anti-islâmicos entoados por uma parte da torcida durante o amistoso entre Espanha e Egito na semana passada, quando se ouviram gritos de “quem não pular é muçulmano” nas arquibancadas.

Uma voz que ultrapassa as fronteiras dos campos

Em um vídeo publicado em sua conta oficial na plataforma “X”, Ferdinand afirmou que o valor de Lamine Jamal já ultrapassa seu talento futebolístico.

Ele disse: “O que realmente me impressiona é que ele é mais do que apenas um atleta; ele está usando sua posição atual para chamar a atenção para o fenômeno da hostilidade contra os muçulmanos nos estádios”.

Ferdinand continuou, explicando o significado dessa postura: “Estamos diante de um jovem de 18 anos que fala com toda a ousadia e clareza, sem esperar anos de experiência para declarar sua posição. Ele tomou uma decisão autônoma de rejeitar esses abusos”, descrevendo-os como “desrespeitosos, ultrapassando os limites do aceitável e enquadrando-se na categoria do racismo que deve ser exposto diante de todos”.

Elogio à publicação histórica

Ferdinand descreveu o tom usado pelo astro do Barcelona em sua resposta no Instagram como “perfeitamente adequado”, referindo-se à condenação franca do jogador a esses gritos.

Lamine Yamal havia se destacado por sua rejeição categórica à zombaria das religiões, afirmando em sua postagem: “Sou muçulmano, graças a Deus”.

Em sua mensagem ao público, Yamal esclareceu que compreende que a torcida tinha como objetivo provocar o time adversário e não a si mesmo diretamente; no entanto, acrescentou: “Como muçulmano, considero que esse comportamento representa uma falta de respeito totalmente inaceitável”.