O Cremonese perdeu por 1 a 2 para o Bologna, em casa, na 31ª rodada da Série A italiana.

O Cremonese abriu o placar logo aos 3 minutos, com um gol de João Mário, antes de ampliar a vantagem aos 16 minutos, graças a Jonathan Ro.

Federico Bonazzola marcou o único gol do Cremonese aos 90+1 minutos, de pênalti.

A partida testemunhou um incidente lamentável, com o marroquino Youssef Malh, jogador do Cremonese, agredindo um jogador do Bologna, sem a bola.

Após consultar o VAR, o árbitro da partida mostrou o cartão vermelho a Malh, aos 90+4 minutos.



Getty Images

O Bolonha subiu para 45 pontos na oitava posição, enquanto o Cremonese ficou com 27 pontos na 17ª posição.

Leia também

Declarações do astro dos Faraós provocam indignação dos marroquinos