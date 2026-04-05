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Vídeo: Expulsão de jogador marroquino na Série A

Cremonese x Bologna
Cremonese
Bologna
Campeonato Italiano
Y. Maleh
Itália
Marrocos

O Cremonese perdeu por 1 a 2 para o Bologna, em casa, na 31ª rodada da Série A italiana.

O Cremonese abriu o placar logo aos 3 minutos, com um gol de João Mário, antes de ampliar a vantagem aos 16 minutos, graças a Jonathan Ro.

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Federico Bonazzola marcou o único gol do Cremonese aos 90+1 minutos, de pênalti.

A partida testemunhou um incidente lamentável, com o marroquino Youssef Malh, jogador do Cremonese, agredindo um jogador do Bologna, sem a bola.

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Após consultar o VAR, o árbitro da partida mostrou o cartão vermelho a Malh, aos 90+4 minutos. 


NEW stc tv Serie A KoooraGetty Images

O Bolonha subiu para 45 pontos na oitava posição, enquanto o Cremonese ficou com 27 pontos na 17ª posição.

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